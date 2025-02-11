Экс-чиновники Укроборонпрома разворовали более 107 миллионов гривен

Укроборонпром. Фото: УНИАН

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро разоблачили бывших должностных лиц Укроборонпрома на хищении бюджетных средств. Речь идет о сумме в размере более 107 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram во вторник, 11 февраля.

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Хищение средств экс-чиновниками Укроборонпрома

Контрразведка СБУ и НАБУ раскрыли схему присвоения государственных средств на бывшем предприятии концерна "Укроборонпром" в период с 2016 по 2019 год.

Правоохранители разоблачили четырех экс-чиновников, которые украли более 107 млн государственных гривен на экспорте военной продукции.

"Для реализации сделки ее организаторы привлекали аффилированную коммерческую структуру с зарубежной регистрацией. Находясь на руководящих должностях, фигуранты подписывали соглашения с директором этой фирмы на сопровождение по заключению и дальнейшему выполнению договоров с экспортерами украинского вооружения", — говорится в сообщении.

Однако на самом деле всю работу с иностранными заказчиками военной продукции осуществляло оборонное предприятие Украины. Деятельность аффилированной компании существовала лишь формально, а на ее счета поступали бюджетные средства от государства якобы за осуществленное посредничество.

После этого деньги выводили в тень через фиктивные фирмы, чтобы распределить между всеми участниками сделки.

Четырем экс-чиновникам и руководителю аффилированной компании, которые сейчас находятся за границей, заочно объявлено подозрение по следующим статьям УК Украины:

ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой);

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный организованной группой).

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, СБУ и полиция провели обыски в коммунальной корпорации "Киевавтодор". Они расследуют дело, связанное с закупкой техники для дорожного хозяйства.

Также в Киевской области депутат поселкового совета требовал взятку в размере 1000 долларов за выдачу разрешения на установку временного сооружения.