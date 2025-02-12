Уничтожение агентурной сети РФ — в СБУ сообщили подробности задержания "крысы"

Задержание российской "крысы" в СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины обезвредила российскую агентурную сеть. В частности, был задержан сотрудник СБУ, которого завербовали российские спецслужбы еще в 2018 году.

Об этом сообщили в СБУ в среду, 12 февраля.

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Задержание российской "крысы" в СБУ

"В целом ФСБ ставила задачу членам агентурной сети собирать и передавать сведения в сфере обороны, акцентируя особое внимание на данных по осведомленности Украины о дислокации и перемещении вражеских сил на фронте", — говорится в сообщении.

Кроме того, в СБУ сообщили, что россиян интересовала тайная и служебная информация о вооружении украинских Сил безопасности и обороны, состоянии объектов критической инфраструктуры, результатах вражеских ракетных обстрелов по целям в Украине, данные о высшем военно-политическом руководстве государства, работе государственных реестров после вражеской кибератаки в декабре 2024 года и другая информация. Захватчики планировали использовать эти данные для дальнейшей подрывной деятельности против нашего государства.

Отмечается, что в материалах уголовного дела также фигурируют близкие родственники предателя. В частности, речь идет об отце и матери, которые оправдывают российскую агрессию, восхваляют российского диктатора Путина и, судя по аудиоперехватам, знают о работе своего сына на ФСБ. Родителям планируется объявить подозрение в оправдании агрессии РФ против Украины.

Кроме того, задержанный чиновник получал от россиян средства за свою преступную деятельность. Следствие обнаружило, что предатель был завербован ФСБ в 2018 году в Вене. В течение определенного времени он из соображений безопасности был "законсервирован" российскими кураторами и не осуществлял активной шпионской деятельности. Однако в конце декабря прошлого года ФСБ возобновила с ним контакты, которые также находились под оперативным контролем сотрудников внутренней безопасности СБУ.

Благодаря оперативной работе был выявлен скрытый канал связи шпиона с вражеской спецслужбой, организованный через гражданина Украины, который ранее сбежал в Россию. По подтвержденным оперативным данным это лицо еще во время Революции достоинства входило в так называемый штаб Андрея Клюева и было помощником одного из народных депутатов запрещенной ныне Партии регионов. Также данное лицо участвовало в организации "Антимайдана".

"Среди прочего, он лично перевозил из Москвы наличные, которые затем раздавали участникам проплаченных митингов. Данному фигуранту планируется объявить сообщение о подозрении в государственной измене — как в соучастии с вражеским агентом, так и по отдельным эпизодам", — говорится в сообщении СБУ.

СБУ установила и личность куратора из ФСБ — им является человек по имени Юрий Шаталов, который координировал деятельность агентурной сети. Также известно, что для связи с резидентом вражеской спецслужбы "крыса" использовала конспиративную квартиру в Киеве.

"Он получил специальный мобильный телефон, WiFi-роутер и сим-карту, с помощью которых и осуществлял скрытую передачу собранной для ФСБ РФ информации, в том числе документов, составляющих государственную тайну", — пояснили в СБУ.

Выявленный предатель. Фото: СБУ

Оружие и личные вещи "крысы". Фото: СБУ

Задержание "крысы" в СБУ. Фото: СБУ

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Напомним, СБУ и полиция провели обыски в коммунальной корпорации "Киевавтодор". Они расследуют дело, связанное с закупкой техники для дорожного хозяйства.