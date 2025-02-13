Дмитрий Козюра — чиновнику СБУ избрали меру пресечения

Дмитрий Козюра в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Суд избрал меру пресечения руководителю антитеррористического центра СБУ Дмитрию Козюре в виде двух месяцев содержания под стражей. Его арестовали по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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Суд назначил Козюре меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 11 апреля, без права внесения залога. Как известно, прокурор просил для него два месяца под стражей, а адвокат подозреваемого — ночной домашний арест.

Дмитрий Козюра в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Сам Козюра рассказал, что служит в СБУ с 2002 года. Спецназовцы подозревают его в сотрудничестве с российской Федеральной службой с 2018 года.

Дмитрий Козюра в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Так, прокурор рассказал, что подозреваемый дважды передавал российской разведке информацию о последствиях ракетных обстрелов через мессенджер Signal. Кроме того, правоохранители зафиксировали передачу информации врагу, которая содержала государственную тайну.

Зато адвокат пожаловался на высокое давление и назначенное медикаментозное лечение своего клиента. Он отметил, что Козюра сотрудничает со следствием и дал против себя обличительные показания.

Напомним, 12 февраля СБУ сообщила, что разоблачила российскую "крысу" в своих рядах. Он передавал важную информацию врагу.

Как известно, подозреваемый — Дмитрий Козюра, который более 20 лет имел доступ к совершенно секретной информации.