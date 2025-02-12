Дмитро Козюра — що відомо про зрадника СБУ

Агент ФСБ Дмитро Козюра. Фото: Facebook

Служба безпеки 12 лютого затримала кадрового співробітника спецслужби Дмитра Козюру. Він понад 20 років мав доступ до цілком таємної інформації.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

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Журналіст розповів, що Козюра перебував на посадах, які надають доступ до цілком таємної інформації, понад 20 років та мав широке коло контактів в СБУ.

"Козюра, за даними джерел, тривалий час ще не початку 2000-х років працював у кадровому відділі Академії СБУ, знайомився та мав повний доступ до особових справ усіх курсантів, тобто майже увесь офіцерський склад СБУ міг бути під контролем російської агентури", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 2016 року він був призначений на посаду начальника штабу Антитерористичного центру СБУ. Служба в центральному апараті давала йому можливості збирати інформацію не тільки щодо свого напрямку роботи, але й по інших управліннях.

Крім того, відомо, що у 2015 році керівником бойового управління АТЦ був генерал Валерій Шайтанов — затриманий у 2020-му і засуджений у 2023-му за державну зраду.

Бутусов також згадав, що після початку повномасштабної війни в Україні викрили ще кількох російських агентів в СБУ, зокрема:

Олег Кулініч — начальник управління СБУ Криму, довірена особа ексголови СБУ Баканова;

Андрій Наумов — ексначальник внутрішньої безпеки СБУ, втік напередодні вторгнення, зараз затриманий у Сербії.

"Масштаби проникнення агентури російських спецслужб в органи української влади вражають. Затримання Козюри — ознака системної роботи з очищення СБУ. Викриття та оприлюднення такої інформації на найвищому рівні викликає повагу. Будемо чекати на нову інформацію та оприлюднення доказів у справі начальника штабу АТЦ СБУ", — наголосив Бутусов.

Скриншот допису Юрія Бутусова

Нагадаємо, 12 лютого СБУ викрила російського "щура" в своїх лавах. Він передавав важливу інформацію ворогу.

Незадовго в СБУ розповіли, що затриманого співробітника російські спецслужби завербували ще в 2018 році.