Дмитро Козюра — що відомо про зрадника СБУ

Зрадник в СБУ — що відомо про Дмитра Козюру
Служба безпеки 12 лютого затримала кадрового співробітника спецслужби Дмитра Козюру. Він понад 20 років мав доступ до цілком таємної інформації.
Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.
Що відомо про Дмитра Козюру
Журналіст розповів, що Козюра перебував на посадах, які надають доступ до цілком таємної інформації, понад 20 років та мав широке коло контактів в СБУ.
"Козюра, за даними джерел, тривалий час ще не початку 2000-х років працював у кадровому відділі Академії СБУ, знайомився та мав повний доступ до особових справ усіх курсантів, тобто майже увесь офіцерський склад СБУ міг бути під контролем російської агентури", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 2016 року він був призначений на посаду начальника штабу Антитерористичного центру СБУ. Служба в центральному апараті давала йому можливості збирати інформацію не тільки щодо свого напрямку роботи, але й по інших управліннях.
Крім того, відомо, що у 2015 році керівником бойового управління АТЦ був генерал Валерій Шайтанов — затриманий у 2020-му і засуджений у 2023-му за державну зраду.
Бутусов також згадав, що після початку повномасштабної війни в Україні викрили ще кількох російських агентів в СБУ, зокрема:
- Олег Кулініч — начальник управління СБУ Криму, довірена особа ексголови СБУ Баканова;
- Андрій Наумов — ексначальник внутрішньої безпеки СБУ, втік напередодні вторгнення, зараз затриманий у Сербії.
"Масштаби проникнення агентури російських спецслужб в органи української влади вражають. Затримання Козюри — ознака системної роботи з очищення СБУ. Викриття та оприлюднення такої інформації на найвищому рівні викликає повагу. Будемо чекати на нову інформацію та оприлюднення доказів у справі начальника штабу АТЦ СБУ", — наголосив Бутусов.
Нагадаємо, 12 лютого СБУ викрила російського "щура" в своїх лавах. Він передавав важливу інформацію ворогу.
Незадовго в СБУ розповіли, що затриманого співробітника російські спецслужби завербували ще в 2018 році.
Читайте Новини.LIVE!