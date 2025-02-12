Дмитрий Козюра — что известно о предателе СБУ

Агент ФСБ Дмитрий Козюра. Фото: Facebook

Служба безопасности 12 февраля задержала кадрового сотрудника спецслужбы Дмитрия Козюру. Он более 20 лет имел доступ к совершенно секретной информации.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

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Журналист рассказал, что Козюра находился на должностях, которые предоставляют доступ к совершенно секретной информации, более 20 лет и имел широкий круг контактов в СБУ.

"Козюра, по данным источников, длительное время еще в начале 2000-х годов работал в кадровом отделе Академии СБУ, знакомился и имел полный доступ к личным делам всех курсантов, то есть почти весь офицерский состав СБУ мог быть под контролем российской агентуры", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2016 году он был назначен на должность начальника штаба Антитеррористического центра СБУ. Служба в центральном аппарате давала ему возможности собирать информацию не только по своему направлению работы, но и по другим управлениям.

Кроме того, известно, что в 2015 году руководителем боевого управления АТЦ был генерал Валерий Шайтанов — задержанный в 2020-м и осужденный в 2023-м за государственную измену.

Бутусов также вспомнил, что после начала полномасштабной войны в Украине разоблачили еще нескольких российских агентов в СБУ, в частности:

Олега Кулинича — начальника управления СБУ Крыма, доверенное лицо экс-главы СБУ Баканова;

Андрея Наумова — экс-начальника внутренней безопасности СБУ, сбежал накануне вторжения, сейчас задержан в Сербии.

"Масштабы проникновения агентуры российских спецслужб в органы украинской власти поражают. Задержание Козюры — признак системной работы по очистке СБУ. Разоблачение и обнародование такой информации на самом высоком уровне вызывает уважение. Будем ждать новой информации и обнародования доказательств по делу начальника штаба АТЦ СБУ", — подчеркнул Бутусов.

Скриншот сообщения Юрия Бутусова

Напомним, 12 февраля СБУ разоблачила российскую "крысу" в своих рядах, которая передавала важную информацию врагу.

Незадолго в СБУ рассказали, что задержанного сотрудника российские спецслужбы завербовали еще в 2018 году.