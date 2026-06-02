Знищено квартал: в Дніпрі підрахували перші збитки від обстрілу

Дніпряни оглядають пошкодження після обстрілу. Фото: REUTERS/Stringer

У Дніпрі через нічний терористичний удар по цивільній забудові загинули 12 містян, а понад 40 осіб отримали поранення різного ступеня важкості. Міська влада вже розгортає програму грошової компенсації за оренду житла для постраждалих.

Про це в ефірі День.LIVE 2 червня заявив заступник міського голови м. Дніпро Юрій Яндульський.

Житлові квартали Дніпра зазнали дуже сильних руйнувань 2 червня

Ситуація в Дніпрі залишається вкрай напруженою через безперервні обстріли цивільної інфраструктури. Буквально за десять хвилин до виходу в прямий ефір День.LIVE у місті зафіксували черговий приліт. Як повідомив заступник міського голови Дніпра Юрій Яндульський, ворожий безпілотник типу "Шахед" поцілив у 16-поверховий житловий будинок. На місце події терміново виїхали екстрені служби та представники комунальних підприємств, аби оперативно ліквідувати наслідки.

Ця атака стала продовженням масованого нічного нальоту російських ракет, які повністю зруйнували цілий мікрорайон. За словами посадовця, удар було завдано суто по цивільних об'єктах.

"Немає жодного військового об'єкта, який хоча б нагадував військовий об'єкт. Тобто, це просто жилі будинки багатоквартирні. Ворог фактично знищив своїми ракетами один квартал міста", — наголосив Юрій Яндульський.

Внаслідок терористичного акту загинули 12 осіб, включно з двома дітьми. Медичну допомогу в лікарнях міста надають понад 40 пораненим мешканцям. Заступник мера уточнив, що серед травмованих є четверо неповнолітніх, причому одна дитина перебуває у важкому стані.

Оскільки чимало багатоквартирних споруд через руйнування взагалі не підлягають відновленню, постраждалі громадяни матимуть змогу оформити державні виплати за знищене майно.

Паралельно у Дніпрі розгортають муніципальну програму підтримки, яка передбачає відшкодування видатків на винаймання тимчасових квартир. Розмір цієї фінансової допомоги є вищим, ніж в інших обласних центрах (наприклад, у Запоріжжі фіксована сума становить 10 тисяч гривень).

Юрій Яндульський пояснив, що сума розраховується пропорційно до втраченої площі. До прикладу за однокімнатну квартиру виплачують від 9 тисяч гривень, а якщо у мешканця була трикімнатна оселя, то щомісячна компенсація може сягнути 15 тисяч гривень.

"Ми в програмі повністю передбачені всі обставини і умови видачі цієї компенсації для конкретної родини або для особи конкретної. Тому кожен індивідуальний підхід до кожного мешканця і до кожної ситуації. В загальному у нас позиція дуже проста і чітка, вона загальнодержавна. І наша місцева позиція — зберегти наших містян, надати оперативну допомогу, щоб люди не виїжджали з міста", — пояснив посадовець.

Новини.LIVE зазначали, що під час масштабного повітряного обстрілу України у ніч на 2 червня окупанти спрямували понад 700 ракет та дронів на різні області країни. Великих руйнувань зазнала Дніпропетровська область, де ворог одночасно атакував п'ять районів. Пошуково-рятувальні роботи на місцях влучань тривали тривалий час, і під уламками будівель у Дніпрі було виявлено жертв обстрілу, серед яких є діти, зокрема хлопчик 2023 року народження. Через цей масований удар по українських містах глава держави Володимир Зеленський знову звернувся до світової спільноти з вимогою надати додаткові системи ППО для захисту населення.