Уничтожен квартал: в Днепре подсчитали первый ущерб от обстрела: в Днепре подсчитали первые убытки от обстрела

Днепряне осматривают повреждения после обстрела. Фото: REUTERS/Stringer

В Днепре из-за ночного террористического удара по гражданской застройке погибли 12 горожан, а более 40 человек получили ранения различной степени тяжести. Городские власти уже разворачивают программу денежной компенсации за аренду жилья для пострадавших.

Об этом в эфире День.LIVE 2 июня заявил заместитель городского головы г. Днепр Юрий Яндульский.

Жилые кварталы Днепра подверглись очень сильным разрушениям 2 июня

Ситуация в Днепре остается крайне напряженной из-за непрекращающихся обстрелов гражданской инфраструктуры. Буквально за десять минут до выхода в прямой эфир День.LIVE в городе зафиксировали очередной прилет. Как сообщил заместитель городского головы Днепра Юрий Яндульский, вражеский беспилотник типа "Шахед" попал в 16-этажный жилой дом. На место происшествия срочно выехали экстренные службы и представители коммунальных предприятий, чтобы оперативно ликвидировать последствия.

Эта атака стала продолжением массированного ночного налета российских ракет, которые полностью разрушили целый микрорайон. По словам чиновника, удар был нанесен исключительно по гражданским объектам.

"Нет ни одного военного объекта, который хотя бы напоминал военный объект. То есть, это просто жилые дома многоквартирные. Враг фактически уничтожил своими ракетами один квартал города", — подчеркнул Юрий Яндульский.

В результате террористического акта погибли 12 человек, включая двух детей. Медицинскую помощь в больницах города оказывают более 40 раненым жителям. Заместитель мэра уточнил, что среди травмированных есть четверо несовершеннолетних, причем один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Поскольку многие многоквартирные сооружения из-за разрушений вообще не подлежат восстановлению, пострадавшие граждане смогут оформить государственные выплаты за уничтоженное имущество.

Параллельно в Днепре разворачивают муниципальную программу поддержки, которая предусматривает возмещение расходов на съем временных квартир. Размер этой финансовой помощи выше, чем в других областных центрах (например, в Запорожье фиксированная сумма составляет 10 тысяч гривен).

Юрий Яндульский объяснил, что сумма рассчитывается пропорционально утраченной площади. К примеру за однокомнатную квартиру выплачивают от 9 тысяч гривен, а если у жителя была трехкомнатная квартира, то ежемесячная компенсация может достичь 15 тысяч гривен.

"Мы в программе полностью предусмотрены все обстоятельства и условия выдачи этой компенсации для конкретной семьи или для лица конкретного. Поэтому каждый индивидуальный подход к каждому жителю и к каждой ситуации. В общем у нас позиция очень простая и четкая, она общегосударственная. И наша местная позиция — сохранить наших горожан, оказать оперативную помощь, чтобы люди не выезжали из города", — пояснил чиновник.

Новини.LIVE отмечали, что во время масштабного воздушного обстрела Украины в ночь на 2 июня оккупанты направили более 700 ракет и дронов на разные области страны. Большим разрушениям подверглась Днепропетровская область, где враг одновременно атаковал пять районов. Поисково-спасательные работы на местах попаданий продолжались длительное время, и под обломками зданий в Днепре были обнаружены жертвы обстрела, среди которых есть дети, в том числе мальчик 2023 года рождения. Из-за этого массированного удара по украинским городам глава государства Владимир Зеленский вновь обратился к мировому сообществу с требованием предоставить дополнительные системы ПВО для защиты населения.