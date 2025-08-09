Віце-президент США і українські посадовці провели зустріч у Британії

Зустріч представників України, США та Європи. Фото: Sky News.

Сьогодні у британському Кенті відбулася багатогодинна зустріч представників України, США та Європи, присвячена безпеці та можливим шляхам завершення війни. Сторони обговорили ключові питання, серед яких — припинення вогню, обмін полоненими та гарантії миру. Президент Володимир Зеленський наголосив, що українські аргументи були почуті, а сигнали — передані партнерам.

Про це Андрій Єрмак написав у власному Telegram-каналі.

Допис Єрмака у Telegram. Фото: скріншот

Зустріч у Кенті: хто був присутній і що обговорювали

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі оприлюднив фото з наради з питань безпеки, що відбулася у Кенті та завершилася сьогодні. На переговорах були віцепрезидент США Джей Ді Венс, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, а також радники з національної безпеки країн Європи.

"Сьогоднішні багатогодинні зустрічі в Британії призвели до значного прогресу в припиненні війни в Україні", — повідомив репортер Axios Барак Равід, посилаючись на американського чиновника. За його словами, Україну представляли Єрмак та Умєров, а фото з ними та віцепрезидентом США опублікував Ламмі.

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський підтвердив конструктивний характер переговорів. "Наші сигнали передали, аргументи почуті, а небезпеки враховують", — зазначив він.

Представники України, США та ЄС. Фото: допис Єрмака у Telegram.

За словами Андрія Єрмака, під час перемовин була досягнута повна єдність у розумінні того, що будь-яке припинення вогню має ґрунтуватися на дотриманні суверенітету та територіальної цілісності України, а не на легалізації окупації. Сторони обговорили ключові питання безпеки, координацію дій та стратегію досягнення тривалого миру.

"Надійний мир можливий тільки за участі України у переговорах, із чіткою повагою до наших національних інтересів та без визнання будь-яких загарбаних територій", – наголосив Єрмак. Він також підкреслив, що партнери підтвердили готовність продовжувати військову, фінансову та санкційну підтримку доти, доки агресія Росії не буде припинена.

Окремі слова вдячності керівник ОП висловив віцепрезиденту США Джей Ді Венсу. Єрмак відзначив його готовність брати активну участь у дискусіях, повагу до різних позицій та прагнення працювати над досягненням стабільного миру, який враховуватиме інтереси всіх сторін, але передусім – України.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп заявив, що віцепрезидент Джей Ді Венс наразі розглядається як головний претендент на висунення від Республіканської партії на наступних президентських виборах. В інтерв’ю він зауважив, що, попри передчасність остаточних прогнозів, Венс демонструє сильні якості та перспективи.

Раніше ми також інформували, що Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Сторони обговорили шляхи досягнення миру на тлі ультимативних вимог Кремля щодо передачі тимчасово окупованих територій.