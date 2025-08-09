Видео
Главная Новости дня Значительный прогресс — встреча Украины, ЕС и США в Британии

Значительный прогресс — встреча Украины, ЕС и США в Британии

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 23:16
Вице-президент США и украинские чиновники провели встречу в Британии
Встреча представителей Украины, США и Европы. Фото: Sky News.

Сегодня в британском Кенте состоялась многочасовая встреча представителей Украины, США и Европы, посвященная безопасности и возможным путям завершения войны. Стороны обсудили ключевые вопросы, среди которых - прекращение огня, обмен пленными и гарантии мира. Президент Владимир Зеленский отметил, что украинские аргументы были услышаны, а сигналы — переданы партнерам.

Об этом Андрей Ермак написал в собственном Telegram-канале.

Значительный прогресс — встреча Украины, ЕС и США в Британии - фото 1
Сообщение Ермака в Telegram. Фото: скриншот

Встреча в Кенте: кто присутствовал и что обсуждали

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми обнародовал фото с совещания по вопросам безопасности, которое состоялось в Кенте и завершилось сегодня. На переговорах были вице-президент США Джей Ди Вэнс, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров, а также советники по национальной безопасности стран Европы.

"Сегодняшние многочасовые встречи в Британии привели к значительному прогрессу в прекращении войны в Украине", — сообщил репортер Axios Барак Равид, ссылаясь на американского чиновника. По его словам, Украину представляли Ермак и Умеров, а фото с ними и вице-президентом США опубликовал Ламми.

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский подтвердил конструктивный характер переговоров. "Наши сигналы передали, аргументы услышаны, а опасности учитывают", — отметил он.

По словам Андрея Ермака, во время переговоров было достигнуто полное единство в понимании того, что любое прекращение огня должно основываться на соблюдении суверенитета и территориальной целостности Украины, а не на легализации оккупации. Стороны обсудили ключевые вопросы безопасности, координацию действий и стратегию достижения длительного мира.

Значительный прогресс — встреча Украины, ЕС и США в Британии - фото 2
Представители Украины, США и ЕС. Фото: сообщение Ермака в Telegram

"Надежный мир возможен только при участии Украины в переговорах, с четким уважением к нашим национальным интересам и без признания любых захваченных территорий", — подчеркнул Ермак. Он также подчеркнул, что партнеры подтвердили готовность продолжать военную, финансовую и санкционную поддержку до тех пор, пока агрессия России не будет прекращена.

Отдельные слова благодарности руководитель ОП выразил вице-президенту США Джей Ди Венсу. Ермак отметил его готовность активно участвовать в дискуссиях, уважение к различным позициям и стремление работать над достижением стабильного мира, который будет учитывать интересы всех сторон, но прежде всего — Украины.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс сейчас рассматривается как главный претендент на выдвижение от Республиканской партии на следующих президентских выборах. В интервью он отметил, что, несмотря на преждевременность окончательных прогнозов, Вэнс демонстрирует сильные качества и перспективы.

Ранее мы также информировали, что Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стороны обсудили пути достижения мира на фоне ультимативных требований Кремля о передаче временно оккупированных территорий.

Владимир Зеленский Андрей Ермак Великобритания Джей Ди Вэнс Рустем Умеров
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
