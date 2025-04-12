Кіт Келлог заявив, що не пропонував ділити Україну, як державу, а говорив про зони контролю

ЗМІ все переплутали — Келлог відхрещується від "розділу України"
Представник Трампа по Україні генерал Кіт Келлог вже відхрещується від своїх слів про зони впливу різних держав в Україні за прикладом післявоєнного Берліну. Каже, що журналісти перекрутили його слова.
Про це Кіт Келлог написав у соцмережі X.
Що ж дійсно мав на увазі Келлог говорячи про Україну
Келлог написав, що журналісти The Times, яким він давав інтерв'ю, неправильно інтерпретували те, що він сказав.
"Я говорив про сили стійкості після припинення вогню на підтримку суверенітету України. У дискусіях про поділ я мав на увазі райони або зони відповідальності союзних сил (без військ США). Я не мав на увазі розподіл України", — зазначив Келлог.
Раніше ми писали, що представник Трампа генерал Кіт Келлог припускає, що гарним варіантом припинення вогню і мирним переговорам стало б розділення України на зони контролю. Представник президента США по Україні пропонує варіант на кшталт післявоєнного Берліну.
Своєю чергою The Times наголошує, що Україна, яка, на відміну від нацистської Німеччини в 1945 році, має діючий і прозахідний уряд, може вважати порівняння з післявоєнним Берліном безтактовним, особливо тому, що одним із безпідставних виправдань Росії для свого вторгнення була "денацифікація" країни.
Нагадаємо, Зеленський закликав країни-союзниці надати Україні більше систем ППО для захисту від російських атак.
Також він наголосив, що Росія хоче продовжувати війну, оскільки залучає до своїх військ китайських солдатів.
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