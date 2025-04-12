Кіт Келлог заявив, що не пропонував ділити Україну, як державу, а говорив про зони контролю

Генерал Кіт Келлог. Фото: Reuters

Представник Трампа по Україні генерал Кіт Келлог вже відхрещується від своїх слів про зони впливу різних держав в Україні за прикладом післявоєнного Берліну. Каже, що журналісти перекрутили його слова.

Про це Кіт Келлог написав у соцмережі X.

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Повідомлення Кіта Келлога. Фото: Скриншот

Келлог написав, що журналісти The Times, яким він давав інтерв'ю, неправильно інтерпретували те, що він сказав.

"Я говорив про сили стійкості після припинення вогню на підтримку суверенітету України. У дискусіях про поділ я мав на увазі райони або зони відповідальності союзних сил (без військ США). Я не мав на увазі розподіл України", — зазначив Келлог.

Раніше ми писали, що представник Трампа генерал Кіт Келлог припускає, що гарним варіантом припинення вогню і мирним переговорам стало б розділення України на зони контролю. Представник президента США по Україні пропонує варіант на кшталт післявоєнного Берліну.

Своєю чергою The Times наголошує, що Україна, яка, на відміну від нацистської Німеччини в 1945 році, має діючий і прозахідний уряд, може вважати порівняння з післявоєнним Берліном безтактовним, особливо тому, що одним із безпідставних виправдань Росії для свого вторгнення була "денацифікація" країни.

Нагадаємо, Зеленський закликав країни-союзниці надати Україні більше систем ППО для захисту від російських атак.

Також він наголосив, що Росія хоче продовжувати війну, оскільки залучає до своїх військ китайських солдатів.