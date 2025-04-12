Кит Келлог заявил, что не предлагал делить Украину, как государство, а говорил о зонах контроля

Генерал Кит Келлог. Фото: Reuters

Представитель Трампа по Украине генерал Кит Келлог уже открещивается от своих слов о зонах влияния разных государств в Украине по примеру послевоенного Берлина. Говорит, что журналисты перекрутили его слова.

Об этом Кит Келлог написал в соцсети X.

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Сообщение Кита Келлога. Фото: Скриншот

Кэллог написал, что журналисты The Times, которым он давал интервью, неправильно интерпретировали то, что он сказал.

"Я говорил о силах стойкости после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины. В дискуссиях о разделении я имел в виду районы или зоны ответственности союзных сил (без войск США). Я не имел в виду разделение Украины", — отметил Келлог.

Ранее мы писали, что представитель Трампа генерал Кит Келлог предполагает, что хорошим вариантом прекращения огня и мирным переговорам стало бы разделение Украины на зоны контроля. Представитель президента США по Украине предлагает вариант вроде послевоенного Берлина.

В свою очередь The Times отмечает, что Украина, которая, в отличие от нацистской Германии в 1945 году, имеет действующее и прозападное правительство, может считать сравнение с послевоенным Берлином бестактным, особенно потому, что одним из безосновательных оправданий России для своего вторжения была "денацификация" страны.

Напомним, Зеленский призвал страны-союзники предоставить Украине больше систем ПВО для защиты от российских атак.

Также он отметил, что Россия хочет продолжать войну, поскольку привлекает к своим войскам китайских солдат.