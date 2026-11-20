Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Представники адміністрації лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа повідомили українським та європейським посадовцям, що розраховують на досягнення Києвом мирної домовленості з Москвою до початку січня. Американська сторона прагне укласти угоду до того, як демократи отримають контроль над Конгресом.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, передає Новини.LIVE.

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Угода між Україною та Росією

На проміжних виборах Республіканська партія втратила більшість в обох палатах Конгресу США — Палаті представників і Сенаті. Очікується, що демократи виступатимуть за розширення підтримки України та посилення тиску на Росію.

Цього тижня Трамп провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у Китаї, після чого заявив, що глава Кремля нібито готовий до миру.

Спецпредставники США Джаред Кушнер та Стів Віткофф також провели зустрічі з російськими, українськими та європейськими чиновниками. За інформацією джерел, вони висловили терміновість розвʼязання питання.

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"Американці наполегливо тиснуть, і є певні побоювання, що для досягнення угоди знадобляться значні поступки з боку України", — сказав один європейський чиновник після зустрічі з Кушнером та Віткоффом.

Інший посадовець наголосив, що представники США поспішають, а Путін — ні.

Чиновник з України заявив, що такий графік посилив побоювання в Києві, що українського лідера Володимира Зеленського можуть змусити погодитися на мирну угоду на умовах Москви ще до того, як демократи отримають контроль над Конгресом США.

"Трампу подобається Путін, і він хоче завершити все це до січня", — сказав він.

За його словами, Росія могла б мати кращі умови, якби угоду було укладено до січня.

Попри те, що США не вимагали від України конкретних поступок Росії, після саміту з Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном російський диктатор Путін заявив, що Україна та її європейські партнери мають погодитися на "компроміси" й визнати "реалії".

Зокрема, Москва продовжує наполягати на:

передачі їй українських територій у прифронтовій частині Донбасу;

відмові України від перспективи вступу до НАТО;

обмеженні чисельності війська України.

Крім того, Росія вимагає масштабного перегляду європейської системи безпеки.

Двоє чиновників зазначили, що американські представники припустили, що Трамп може розпочати переговори з європейськими лідерами щодо припинення війни на саміті G20.

Водночас високопоставлений представник Франції зазначив, що на саміті не планують проводити переговори з європейськими лідерами щодо України, оскільки українську сторону не запросили до участі у заході.

Відомо, що Трамп запросив Путіна, хоча російський диктатор не сказав, чи буде він присутній.

А два джерела, знайомі з думкою Кремля, розповіли, що РФ хоче використати заплановану кампанію масованих ударів, аби посилити вплив на Україну в майбутніх переговорах, що робить малоймовірним, що Москва погодиться на швидку угоду.

Як писали Новини.LIVE, спецпредставник США Джаред Кушнер високо оцінив українську армію, назвавши її однією з найкращих у світі. За його словами, Україна досягла значного прогресу у військовій сфері та суттєво посилила ЗСУ.

А 19 листопада в Шеньчжені пройшов саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, в якому взяли участь Трамп, Сі Цзіньпінь та Путін. Новини.LIVE зібрали ключові заяви.