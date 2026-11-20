Спецпредставник США Джаред Кушнер. Фото: Reuters

Спецпредставник США Джаред Кушнер назвав українську армію однією з найкращих у світі. За його словами, за час повномасштабної війни Україна пройшла значний шлях розвитку та суттєво зміцнила свої Збройні сили, тому її оборонні можливості помітно відрізняються від початку російського вторгнення.

Про це заявив Кушнер у Берліні, повідомляє Новини.LIVE.

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Лідери "Коаліції охочих". Фото: Reuters

Кушнер високо оцінив розвиток української армії

Американський представник звернув увагу на зміни, які відбулися в Україні за роки протистояння російській агресії.

"Очевидно, сьогодні Україна — це вже зовсім інша Україна, ніж та, на яку напали свого часу. Вона надзвичайно розвинулася і тепер має одну з найкращих армій у світі", — сказав Кушнер.

Спецпредставник відзначив масштаб трансформації українських оборонних можливостей порівняно з початком повномасштабної війни.

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Кушнер заявив про готовність Росії прийняти концепцію гарантій безпеки для України за аналогією зі статтею 5 НАТО.

Також Новини.LIVE писав, що Кушнер заявив про прогрес у мирних переговорах після зустрічі "Коаліції охочих" у Берліні. Американський представник повідомив, що Росія погодилася працювати в багатосторонньому форматі за участю європейських країн.

Президент Володимир Зеленський 19 листопада обговорив зі спецпредставником США Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та європейськими радниками гарантії безпеки для України. За його словами, майбутні домовленості мають стати реальним стримувальним фактором для Росії.