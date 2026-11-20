Спецпредставитель США Джаред Кушнер. Фото: Reuters

Спецпредставитель США Джаред Кушнер назвал украинскую армию одной из лучших в мире. По его словам, за время полномасштабной войны Украина прошла значительный путь развития и существенно укрепила свои Вооруженные силы, поэтому ее оборонные возможности заметно отличаются от тех, что были в начале российского вторжения.

Об этом заявил Кушнер в Берлине, сообщает Новини.LIVE.

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Лидеры "Коалиции желающих". Фото: Reuters

Кушнер высоко оценил развитие украинской армии

Американский представитель обратил внимание на изменения, которые произошли в Украине за годы противостояния российской агрессии.

"Очевидно, сегодня Украина — это уже совсем другая Украина, чем та, на которую в свое время напали. Она чрезвычайно развилась и теперь имеет одну из лучших армий в мире", — сказал Кушнер.

Спецпредставитель отметил масштаб трансформации украинских оборонных возможностей по сравнению с началом полномасштабной войны.

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что Кушнер заявил о готовности России принять концепцию гарантий безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 НАТО.

Также Новини.LIVE писал, что Кушнер заявил о прогрессе в мирных переговорах после встречи "Коалиции желающих" в Берлине. Американский представитель сообщил, что Россия согласилась работать в многостороннем формате с участием европейских стран.

Президент Владимир Зеленский 19 ноября обсудил со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и европейскими советниками гарантии безопасности для Украины. По его словам, будущие договоренности должны стать реальным сдерживающим фактором для России.