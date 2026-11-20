Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Представители администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сообщили украинским и европейским чиновникам, что рассчитывают на достижение Киевом мирного соглашения с Москвой до начала января. Американская сторона стремится заключить соглашение до того, как демократы получат контроль над Конгрессом.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, передает Новини.LIVE.

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Соглашение между Украиной и Россией

На промежуточных выборах Республиканская партия потеряла большинство в обеих палатах Конгресса США — Палате представителей и Сенате. Ожидается, что демократы будут выступать за расширение поддержки Украины и усиление давления на Россию.

На этой неделе Трамп провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Китае, после чего заявил, что глава Кремля якобы готов к миру.

Спецпредставители США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф также провели встречи с российскими, украинскими и европейскими чиновниками. По информации источников, они подчеркнули срочность решения этого вопроса.

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"Американцы настойчиво давят, и есть определенные опасения, что для достижения соглашения понадобятся значительные уступки со стороны Украины", — сказал один европейский чиновник после встречи с Кушнером и Уиткоффом.

Другой чиновник подчеркнул, что представители США торопятся, а Путин — нет.

Чиновник из Украины заявил, что такой график усилил опасения в Киеве, что украинского лидера Владимира Зеленского могут заставить согласиться на мирное соглашение на условиях Москвы еще до того, как демократы получат контроль над Конгрессом США.

"Трампу нравится Путин, и он хочет завершить всё это до января", — сказал он.

По его словам, Россия могла бы получить более выгодные условия, если бы соглашение было заключено до января.

Несмотря на то, что США не требовали от Украины конкретных уступок в пользу России, после саммита с Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином российский диктатор Путин заявил, что Украина и ее европейские партнеры должны согласиться на "компромиссы" и признать "реалии".

В частности, Москва продолжает настаивать на:

передаче ей украинских территорий в прифронтовой части Донбасса;

отказе Украины от перспективы вступления в НАТО;

ограничении численности вооруженных сил Украины.

Кроме того, Россия требует масштабного пересмотра европейской системы безопасности.

Двое чиновников отметили, что американские представители предположили, что Трамп может начать переговоры с европейскими лидерами о прекращении войны на саммите G20.

В то же время высокопоставленный представитель Франции отметил, что на саммите не планируется проводить переговоры с европейскими лидерами по Украине, поскольку украинскую сторону не пригласили к участию в мероприятии.

Известно, что Трамп пригласил Путина, хотя российский диктатор не сообщил, будет ли он присутствовать.

А два источника, знакомые с позицией Кремля, рассказали, что РФ хочет использовать запланированную кампанию массированных ударов, чтобы усилить влияние на Украину в будущих переговорах, что делает маловероятным, что Москва согласится на скорейшее заключение соглашения.

Как писали Новини.LIVE, спецпредставитель США Джаред Кушнер высоко оценил украинскую армию, назвав её одной из лучших в мире. По его словам, Украина достигла значительного прогресса в военной сфере и существенно укрепила ВСУ.

А 19 ноября в Шэньчжэне прошел саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, в котором приняли участие Трамп, Си Цзиньпин и Путин. Новини.LIVE собрали ключевые заявления.