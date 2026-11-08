Американские военные загружают гуманитарную помощь для Украины. Фото: x.com/DeptofDefense

Демократы в Конгрессе США работают над новым пакетом помощи Украине в сфере безопасности, объем которого может составить 15 млрд долларов. Также законодатели планируют усилить поддержку украинской энергетики и ввести дополнительные санкции против России.

Об этом сообщает Financial Times, передает Новини.LIVE.

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Какую помощь Украине планируют оказать демократы

После победы на промежуточных выборах демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса США. Теперь они намерены усилить поддержку Киева.

По оценке сотрудника комитета Палаты представителей по иностранным делам, новый пакет помощи в сфере безопасности может составить около 15 млрд долларов.

В то же время законодатели хотят обеспечить часть поддержки еще до начала работы нового состава законодательного органа в январе 2027 года.

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"Энергетическая поддержка Киева занимает очень, очень важное место", — отметил помощник демократов в комитете Палаты представителей.

В проект плана планируется внести поправки , касающиеся санкций против России, разведывательной поддержки Украины, ракет-перехватчиков, а также спутниковых систем Starlink и Starshield.

Демократы хотят усилить давление на Россию

В частности, внимание законодателей привлекли деловые связи спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

В то же время реализация этих планов может столкнуться с препятствиями. Чтобы преодолеть возможное вето Трампа, демократам понадобится поддержка части республиканцев, ведь для этого необходимо собрать две трети голосов в обеих палатах Конгресса.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оценил перспективы увеличения помощи Украине после промежуточных выборов в США. По его словам, шансы Киева получить дополнительную финансовую и военную поддержку как минимум удвоились, поскольку администрации Дональда Трампа будет сложнее блокировать соответствующие решения в Конгрессе.

Также Новини.LIVE писали, что государственный секретарь США Марко Рубио опроверг слухи о возможной отставке из администрации Дональда Трампа. Он также не стал говорить о своих планах относительно президентских выборов 2028 года и заявил, что готов поддержать кандидатуру вице-президента Джей Ди Венса, если тот решит баллотироваться.