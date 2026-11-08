Військові США вантажать допомогу Україні. Фото: x.com/DeptofDefense

Демократи в Конгресі США працюють над новим пакетом безпекової допомоги Україні, обсяг якого може сягнути 15 млрд доларів. Також законодавці планують посилити підтримку української енергетики та запровадити додаткові санкції проти Росії.

Про це повідомляє Financial Times, інформує Новини.LIVE.

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Яку допомогу Україні планують надати демократи

Після перемоги на проміжних виборах демократи здобули контроль над обома палатами Конгресу США. Тепер вони мають намір посилити підтримку Києва.

За оцінкою співробітника комітету Палати представників із закордонних справ, новий пакет безпекової допомоги може становити близько 15 млрд доларів.

Водночас законодавці хочуть забезпечити частину підтримки ще до початку роботи нового складу законодавчого органу в січні 2027 року.

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"Енергетична підтримка Києва посідає дуже, дуже важливе місце", — зазначив помічник демократів у комітеті Палати представників.

До підтримки планують внести поправки щодо санкцій проти Росії, розвідувальної підтримки України, ракет-перехоплювачів, а також супутникових систем Starlink і Starshield.

Демократи хочуть посилити тиск на Росію

Зокрема, увагу законодавців привернули бізнесові зв'язки спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Водночас реалізація цих планів може зіткнутися з перешкодами. Щоб подолати можливе вето Трампа, демократам знадобиться підтримка частини республіканців, адже для цього необхідно зібрати дві третини голосів в обох палатах Конгресу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оцінив перспективи збільшення допомоги Україні після проміжних виборів у США. За його словами, шанси Києва отримати додаткову фінансову та військову підтримку щонайменше подвоїлися, оскільки адміністрації Дональда Трампа буде складніше блокувати відповідні рішення в Конгресі.

Також Новини.LIVE писали, що державний секретар США Марко Рубіо спростував чутки про можливу відставку з адміністрації Дональда Трампа. Він також не став говорити про власні плани щодо президентських виборів 2028 року та заявив, що готовий підтримати кандидатуру віцепрезидента Джей Ді Венса, якщо той вирішить балотуватися.