План процвітання для України — ЗМІ розкрили подробиці

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

У публічному доступі з'явилися подробиці проєкту угоди Європейського Союзу і США щодо "плану процвітання" для України на 800 млрд доларів. Мовиться про проєкт угоди, який окреслює план відновлення України на 10 років.

Про це йдеться у матеріалі Politico, опублікованому у п'ятницю, 23 січня.

"План процвітання" для України — подробиці документа

За інформацією трьох європосадовців та дипломатів, проєкт угоди на 18 сторінках окреслює 10-річний план відновлення України, що передбачає також її прискорений шлях вступу до ЄС.

Зазначається, що це нібито той самий документ, який Єврокомісія розіслала до столиць країн-членів на ознайомлення перед самітом 22 січня.

За даними Politico, стратегія фінансування охоплює період до 2040 року. Також мовиться про "100-денний план" запуску проєкту.

У виданні зазначають, що головна проблема полягає в тому, що залучати зовнішні інвестиції в Україну буде складно доти, доки війна не завершиться надійно.

Як відомо, "план процвітання" розробили у розвиток однієї з ідей "плану з 20 пунктів", який напрацювали на основі початкового "мирного плану" лідера США Дональда Трампа.

"США мають відігравати "провідну роль" у відновленні України, але у документі їм відводять роль не донора ресурсів, а "стратегічного економічного партнера, інвестора та гаранта довіри", — йдеться у публікації Politico.

Водночас у виданні зауважують, що передбачається, що у наступні 10 років ЄС, США і міжнародні фінансові установи — у тому числі МВФ та Світовий банк — інвестують в Україну близько 500 млрд державного і приватного капіталу.

Крім того, Єврокомісія планує внести ще 100 млрд євро через бюджетну підтримку і гарантії для інвестицій у межах семирічного бюджету ЄС на період після 2028 року. Очікується, що це фінансування відкриє можливість для залучення інвестицій на 207 млрд євро.

Своєю чергою, США мають намір залучати капітал на відбудову України через американсько-український Фонд інвестицій.

У документі йдеться, що Америка хоче інвестувати у видобуток цінних корисних копалин, інфраструктуру, енергетику й технології.

Нещодавно очільниця Європейської комісії оприлюднила основні положення "плану процвітання" для України.

Раніше ми інформували, що відомо про "план процвітання" і як він працюватиме.