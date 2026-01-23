План процветания для Украины — СМИ раскрыли подробности

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

В публичном доступе появились подробности проекта соглашения Европейского Союза и США по "плану процветания" для Украины на 800 млрд долларов. Речь идет о проекте соглашения, который определяет план восстановления Украины на 10 лет.

Об этом говорится в материале Politico, опубликованном в пятницу, 23 января.

"План процветания" для Украины — подробности документа

По информации трех еврочиновников и дипломатов, проект соглашения на 18 страницах определяет 10-летний план восстановления Украины, предусматривающий также ее ускоренный путь вступления в ЕС.

Отмечается, что это якобы тот самый документ, который Еврокомиссия разослала в столицы стран-членов на ознакомление перед саммитом 22 января.

По данным Politico, стратегия финансирования охватывает период до 2040 года. Также говорится о "100-дневном плане" запуска проекта.

В издании отмечают, что главная проблема заключается в том, что привлекать внешние инвестиции в Украину будет сложно до тех пор, пока война не завершится надежно.

Как известно, "план процветания" разработали в развитие одной из идей "плана из 20 пунктов", который наработали на основе первоначального "мирного плана" лидера США Дональда Трампа.

"США должны играть "ведущую роль" в восстановлении Украины, но в документе им отводят роль не донора ресурсов, а "стратегического экономического партнера, инвестора и гаранта доверия", — говорится в публикации Politico.

В то же время в издании отмечают, что предполагается, что в следующие 10 лет ЕС, США и международные финансовые учреждения — в том числе МВФ и Всемирный банк — инвестируют в Украину около 500 млрд государственного и частного капитала.

Кроме того, Еврокомиссия планирует внести еще 100 млрд евро через бюджетную поддержку и гарантии для инвестиций в рамках семилетнего бюджета ЕС на период после 2028 года. Ожидается, что это финансирование откроет возможность для привлечения инвестиций на 207 млрд евро.

В свою очередь, США намерены привлекать капитал на восстановление Украины через американо-украинский Фонд инвестиций.

В документе говорится, что Америка хочет инвестировать в добычу ценных полезных ископаемых, инфраструктуру, энергетику и технологии.

Недавно руководительница Европейской комиссии обнародовала основные положения "плана процветания" для Украины.

Ранее мы информировали, что известно о "плане процветания" и как он будет работать.