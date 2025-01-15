Bloomberg повідомив, чого Путін хоче досягти на переговорах із Трампом

Володимир Путін. Фото: РБК-Україна

Під час переговорів з новообраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом Російська Федерація вимагатиме якнайшвидшого розірвання військових зв’язків України з НАТО. Також вона наполягатиме на набутті нашою державою нейтрального статусу зі скороченням армії.

Про це повідомляє Bloomberg у вівторок, 15 січня.

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Путін вимагатиме відмови НАТО від України

На думку видання, впевнений у своїй перевазі на полі бою російський диктатор Володимир Путін рішуче намагатиметься досягти своєї мети, щоб Україна ніколи не приєдналася до Альянсу та щоб її військова спроможність була обмежена.

Повідомляється, що такі вимоги майже напевно не сподобаються українським лідерам. Також позиція Путіна суперечить заявленому Трампом бажанню якнайшвидше "припинити конфлікт". При цьому успіхи російських загарбників у східних регіонах України є повільними й обходяться великою ціною.

"Україна та Росія ведуть непублічні переговори в Катарі про правила захисту ядерних об’єктів від нападів", — зазначили у виданні.

Реакція української сторони

Водночас українські посадовці, які в курсі перебігу переговорів, заявили, що єдині переговори між Києвом і Москвою наразі обмежуються обміном полоненими та поверненням депортованих дітей.

Водночас росіяни прагнуть збереження фактичного контролю над майже 20% захоплених територій України, включаючи Крим. При цьому Москва нібито відкрита до "певного обміну територіями".

Своєю чергою засновниця консалтингової компанії R.Politik і старший науковий співробітник Євразійського центру Carnegie Russia Тетяна Станова зазначила, що позиція Москви щодо заявки України на вступ до НАТО та її роззброєння є "непохитною".

"Питання територій не є головною проблемою конфлікту. Це має набагато ширший контекст, який, мабуть, досі не повністю зрозумілий на Заході", — сказала експертка.

Раніше ми писали, що Путін хоче продовження війни з Україною та бажає розвалити НАТО. Водночас аналітики ISW оцінили готовність Росії до переговорів із Трампом. Там вважають, що це не призведе до повноцінного та сталого миру.