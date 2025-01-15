Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow ЗМІ повідомили, чого Путін хоче досягти на переговорах із Трампом arrow

ЗМІ повідомили, чого Путін хоче досягти на переговорах із Трампом

15 січня 2025 23:22
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Bloomberg повідомив, чого Путін хоче досягти на переговорах із Трампом
Володимир Путін. Фото: РБК-Україна
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Під час переговорів з новообраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом Російська Федерація вимагатиме якнайшвидшого розірвання військових зв’язків України з НАТО. Також вона наполягатиме на набутті нашою державою нейтрального статусу зі скороченням армії.

Про це повідомляє Bloomberg у вівторок, 15 січня.

Читайте також:

Путін вимагатиме відмови НАТО від України

На думку видання, впевнений у своїй перевазі на полі бою російський диктатор Володимир Путін рішуче намагатиметься досягти своєї мети, щоб Україна ніколи не приєдналася до Альянсу та щоб її військова спроможність була обмежена.

Повідомляється, що такі вимоги майже напевно не сподобаються українським лідерам. Також позиція Путіна суперечить заявленому Трампом бажанню якнайшвидше "припинити конфлікт". При цьому успіхи російських загарбників у східних регіонах України є повільними й обходяться великою ціною.

"Україна та Росія ведуть непублічні переговори в Катарі про правила захисту ядерних об’єктів від нападів", — зазначили у виданні.

Реакція української сторони

Водночас українські посадовці, які в курсі перебігу переговорів, заявили, що єдині переговори між Києвом і Москвою наразі обмежуються обміном полоненими та поверненням депортованих дітей.

Водночас росіяни прагнуть збереження фактичного контролю над майже 20% захоплених територій України, включаючи Крим. При цьому Москва нібито відкрита до "певного обміну територіями".

Своєю чергою засновниця консалтингової компанії R.Politik і старший науковий співробітник Євразійського центру Carnegie Russia Тетяна Станова зазначила, що позиція Москви щодо заявки України на вступ до НАТО та її роззброєння є "непохитною".

"Питання територій не є головною проблемою конфлікту. Це має набагато ширший контекст, який, мабуть, досі не повністю зрозумілий на Заході", — сказала експертка.

Раніше ми писали, що Путін хоче продовження війни з Україною та бажає розвалити НАТО. Водночас аналітики ISW оцінили готовність Росії до переговорів із Трампом. Там вважають, що це не призведе до повноцінного та сталого миру. 

НАТО ЗСУ Дональд Трамп Україна війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:12 Перепливали Дніпро — в РДК про мотивацію бійців воювати в корпусі

15 січня 2025

23:53 У Мінфіні пояснили, навіщо відкривати фінансові дані українців

Text

23:40 Попенко заявив про критичний стан 800 км тепломереж у Києві

23:22 ЗМІ повідомили, чого Путін хоче досягти на переговорах із Трампом

23:04 Із СІЗО на війну — командир РДК про методи мобілізації в РФ

23:03 Командира судили через недбале ставлення до служби — що накоїв

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:02 У Воронезькій області РФ дрони атакували нафтобазу

23:00 Яремчук забив красивий гол в Греції у ворота росіянина — відео

22:47 Продовження відстрочки через Резерв+ — кому воно доступне

22:39 Відомий ведучий із ЗСУ спростував новини про поранення на фронті

00:12 Перепливали Дніпро — в РДК про мотивацію бійців воювати в корпусі

15 січня 2025

23:53 У Мінфіні пояснили, навіщо відкривати фінансові дані українців

23:22 ЗМІ повідомили, чого Путін хоче досягти на переговорах із Трампом

23:04 Із СІЗО на війну — командир РДК про методи мобілізації в РФ

23:03 Командира судили через недбале ставлення до служби — що накоїв

23:02 У Воронезькій області РФ дрони атакували нафтобазу

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:00 Яремчук забив красивий гол в Греції у ворота росіянина — відео

22:47 Продовження відстрочки через Резерв+ — кому воно доступне

22:39 Відомий ведучий із ЗСУ спростував новини про поранення на фронті

22:34 У Трампа висловилися щодо повернення Україні окупованих територій

Ексклюзив

18:49 Мобілізація заброньованих в 2025 році — юрист про нові правила

06:40 Нові ціни на кольорові метали в Україні — вартість латуні дивує

Ексклюзив

06:37 Наслідки екотерору з боку РФ — що буде з Чорним морем

14 січня 2025

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

Text

23:40 Попенко заявив про критичний стан 800 км тепломереж у Києві

Text

21:20 Засновник РДК про росіян на боці України — інтерв'ю Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленський назвав чотири умови для миру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:49 Екстрена зустріч з Дудою у Польщі — ефір Новини.LIVE

Text

16:34 Нардеп прокоментував чутки про цензуру у законі про медіа

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

14:30 Переговори Зеленського з Туском й Дудою — зустріч онлайн

Text

13:50 Нардеп розповів, чому 18-річні хлопці не можуть бути військовими

Text

13:31 У штабах зараз втричі більше військових, ніж на фронті, — нардеп

Text

13:00 Візит Зеленського в Польщу та ситуація на фронті — ефір День.LIVE

Text

10:24 Експерт пояснив, чому долар може коштувати 47,5 грн в кінці року

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво