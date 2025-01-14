Коваленко відреагував щодо заяви Патрушева про "зникнення України"

Володимир Путін та Микола Патрушев. Фото: росЗМІ

Помічник президента Росії Володимира Путіна Микола Патрушев заявив, що Україна нібито "може зникнути цього року". На його думку, вести переговори про мир мають Росія та США без участі інших країн.

На це відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у Telegram у вівторок, 14 січня.

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Заяви Патрушева про Україну

"Патрушев — генератор випадкових заяв. Він провалив все, що міг провалити, зокрема порадив Путіну лякалку з "Орєшніком", яка в підсумку не спрацювала і не дала росіянам жодних козирів перед Заходом, не кажучи вже про певні "дипломатичні" місії на Заході по задачах Путіна", — написав він.

Коваленко назвав Патрушева "божевільним дідом", який далекий від реальності. На його думку, існують високі шанси розділення Росії на національні утворення в наступні 50 років, і зацікавлених у цьому ставатиме все більше.

"Це погано видно зараз за тінню "стабільності режиму", але протягом наступних 10 років, якщо Росія тим більше полізе в прямий конфлікт з НАТО, все стане видимим", — зауважив керівник ЦПД.

Він вважає, що шанси Патрушева побачити на власні очі незалежний Башкорстан, Татарстан, Комі чи Саху доволі малі, саме тому він і "пише дурню про Україну".

Скриншот допису Коваленка

Раніше Коваленко спрогнозував розпад Росії на частини, якщо в країні не зміниться агресивна політика президента Володимира Путіна.

Також президент США Джо Байден заявив що внаслідок російської війни в Україні США об'єднали 50 країн для протидії державі-агресорці.