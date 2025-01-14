Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow У Путина заявили, что Украина "скоро исчезнет" — реакция ЦПД arrow

У Путина заявили, что Украина "скоро исчезнет" — реакция ЦПД

14 января 2025 18:49
Евгения Брюховецкая - редактор
Коваленко отреагировал относительно заявления Патрушева об "исчезновении Украины"
Владимир Путин и Николай Патрушев. Фото: росСМИ
Евгения Брюховецкая - редактор

Помощник президента России Владимира Путина Николай Патрушев заявил, что Украина якобы "может исчезнуть в этом году". По его мнению, вести переговоры о мире должны Россия и США без участия других стран.

На это отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram во вторник, 14 января.

Читайте также:

Заявления Патрушева об Украине

"Патрушев — генератор случайных заявлений. Он провалил все, что мог провалить, в частности посоветовал Путину пугалку с "Орешником", которая в итоге не сработала и не дала россиянам никаких козырей перед Западом, не говоря уже об определенных "дипломатических" миссиях на Западе по задачам Путина", — написал он.

Коваленко назвал Патрушева "сумасшедшим стариком", который далек от реальности. По его мнению, существуют высокие шансы разделения России на национальные образования в следующие 50 лет, и заинтересованных в этом будет становиться все больше.

"Это плохо видно сейчас за тенью "стабильности режима", но в течение следующих 10 лет, если Россия тем более полезет в прямой конфликт с НАТО, все станет видимым", — заметил руководитель ЦПД.

Он считает, что шансы Патрушева увидеть собственными глазами независимый Башкорстан, Татарстан, Коми или Саху довольно малы, именно поэтому он и "пишет глупости об Украине".

null
Скриншот поста Коваленко

Ранее Коваленко прогнозировал распад России на части, если в стране не изменится агрессивная политика президента Владимира Путина.

Также президент США Джо Байден заявил что вследствие российской войны в Украине США объединили 50 стран для противодействия государству-агрессору.

СНБО владимир путин война в Украине Россия ЦПД

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:41 Пидручный первым из украинцев получил важную награду в биатлоне

19:35 Демченко объяснил, зачем Беларусь проводит учения на границе

19:34 Львов засыплет снегом — горожан предупреждают о метели завтра

19:33 Зеленский встретился с Писториусом — о чем говорили

18:57 Катастрофа в Черном море — поднять танкеры до лета не успеют

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:49 У Путина заявили, что Украина "скоро исчезнет" — реакция ЦПД

18:46 Макуана решил забыть о Полесье и Украине как о страшном сне

18:33 Украина должна стать членом НАТО — Рютте назвал условие

18:33 Когда ТЦК может оштрафовать мужчину с инвалидностью: ответ юриста

18:11 Владельцам судов, поврежденных РФ на Одесчине, возместят убытки

19:41 Пидручный первым из украинцев получил важную награду в биатлоне

19:35 Демченко объяснил, зачем Беларусь проводит учения на границе

19:34 Львов засыплет снегом — горожан предупреждают о метели завтра

19:33 Зеленский встретился с Писториусом — о чем говорили

18:57 Катастрофа в Черном море — поднять танкеры до лета не успеют

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:49 У Путина заявили, что Украина "скоро исчезнет" — реакция ЦПД

18:46 Макуана решил забыть о Полесье и Украине как о страшном сне

18:33 Украина должна стать членом НАТО — Рютте назвал условие

18:33 Когда ТЦК может оштрафовать мужчину с инвалидностью: ответ юриста

18:11 Владельцам судов, поврежденных РФ на Одесчине, возместят убытки

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

Text

17:50 Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист объяснил, зачем обновлять статус "ограниченно пригодного"

Text

15:14 ВПЛ не могут воспользоваться єОселею — Андрющенко назвал причину

Text

13:07 Храпчинский назвал впечатляющее количество ударов по РФ за 2024

Text

13:00 Подход Трампа к войне и атака дронов в РФ — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:25 Демченко назвал, какие задачи выполняют вражеские ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокомментировал вероятное увольнение министра энергетики

Text

09:47 Военный назвал количество бойцов, которые служат в ВСУ

Text

08:03 Экс-командир снайперов объяснил, кем заменить мобилизацию юношей

Text

08:00 Завершающая президентская речь Байдена — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно