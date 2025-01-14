Коваленко отреагировал относительно заявления Патрушева об "исчезновении Украины"

Владимир Путин и Николай Патрушев. Фото: росСМИ

Помощник президента России Владимира Путина Николай Патрушев заявил, что Украина якобы "может исчезнуть в этом году". По его мнению, вести переговоры о мире должны Россия и США без участия других стран.

На это отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram во вторник, 14 января.

Читайте также:

Заявления Патрушева об Украине

"Патрушев — генератор случайных заявлений. Он провалил все, что мог провалить, в частности посоветовал Путину пугалку с "Орешником", которая в итоге не сработала и не дала россиянам никаких козырей перед Западом, не говоря уже об определенных "дипломатических" миссиях на Западе по задачам Путина", — написал он.

Коваленко назвал Патрушева "сумасшедшим стариком", который далек от реальности. По его мнению, существуют высокие шансы разделения России на национальные образования в следующие 50 лет, и заинтересованных в этом будет становиться все больше.

"Это плохо видно сейчас за тенью "стабильности режима", но в течение следующих 10 лет, если Россия тем более полезет в прямой конфликт с НАТО, все станет видимым", — заметил руководитель ЦПД.

Он считает, что шансы Патрушева увидеть собственными глазами независимый Башкорстан, Татарстан, Коми или Саху довольно малы, именно поэтому он и "пишет глупости об Украине".

Скриншот поста Коваленко

Ранее Коваленко прогнозировал распад России на части, если в стране не изменится агрессивная политика президента Владимира Путина.

Также президент США Джо Байден заявил что вследствие российской войны в Украине США объединили 50 стран для противодействия государству-агрессору.