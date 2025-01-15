На думку ISW, Путін і надалі збирається денацифікувати та демілітаризувати Україну

Диктатор РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Росія і надалі збирається добиватись своїх цілей, які диктатор Путін визначив на початку широкомасштабного вторгнення в Україну. Кремль і далі збирається займатись так званими "демілітаризацією" та "денацифікацією" України, а також розвалити НАТО.

Така інформація міститься у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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ISW про плани Путіна

Згідно зі звітом ISW, заступник голови Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив про незмінність цілей Росії. Вони включають "демілітаризацію" та "денацифікацію" України, що фактично означає знищення її військового потенціалу та заміну законного уряду проросійським режимом.

Патрушев категорично відкинув можливість передачі окупованих територій Україні в рамках майбутніх переговорів. Крім того, колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін, нині "сенатор" від Запорізької області, заявив про продовження "денацифікації" в Україні, яку він трактує як ліквідацію "насадників русофобського духу".

ISW вважає, що мета Путіна полягає у розвалі НАТО та встановленні повного контролю над Україною. Аналітики не виявили жодних ознак готовності російського керівництва до відмови від цих цілей на переговорах.

Раніше помічник Путіна Микола Патрушев заявив, що Україна нібито "може зникнути цього року". На його думку, вести переговори про мир мають Росія та США без участі інших країн.

Водночас аналітики ISW оцінили готовність Росії до переговорів з Трампом. Там вважають, що це не призведе до повноцінного та сталого миру.