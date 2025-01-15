По мнению ISW Путин и в дальнейшем собирается денацифицировать и демилитаризовать Украину

Диктатор РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Россия и в дальнейшем собирается добиваться своих целей, которые диктатор Путин определил в начале широкомасштабного вторжения в Украину. Кремль и дальше собирается заниматься так называемыми "демилитаризацией" и "денацификацией" Украины, а также развалить НАТО.

Такая информация содержится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

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ISW о планах Путина

Согласно отчету ISW, заместитель председателя Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о неизменности целей России. Они включают "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины, что фактически означает уничтожение ее военного потенциала и замену законного правительства пророссийским режимом.

Патрушев категорически отверг возможность передачи оккупированных территорий Украине в рамках будущих переговоров. Кроме того, бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, ныне "сенатор" от Запорожской области, заявил о продолжении "денацификации" в Украине, которую он трактует как ликвидацию "насадников русофобского духа".

ISW считает, что цель Путина заключается в развале НАТО и установлении полного контроля над Украиной. Аналитики не обнаружили никаких признаков готовности российского руководства к отказу от этих целей на переговорах.

Ранее помощник Путина Николай Патрушев заявил, что Украина якобы "может исчезнуть в этом году". По его мнению, вести переговоры о мире должны Россия и США без участия других стран.

В то же время аналитики ISW оценили готовность России к переговорам с Трампом. Там считают, что это не приведет к полноценному и устойчивому миру.