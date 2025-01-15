Bloomberg сообщил, чего Путин хочет достичь на переговорах с Трампом

Владимир Путин. Фото: РБК-Украина

В ходе переговоров с новоизбранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом Российская Федерация будет требовать скорейшего разрыва военных связей Украины с НАТО. Также она будет настаивать на приобретении нашим государством нейтрального статуса с сокращением армии.

Об этом сообщает Bloomberg во вторник, 15 января.

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По мнению издания, уверенный в своем превосходстве на поле боя, российский диктатор Владимир Путин будет решительно пытаться достичь своей цели, чтобы Украина никогда не присоединилась к Альянсу и чтобы ее военная способность была ограничена.

Сообщается, что такие требования почти наверняка не понравятся украинским лидерам. Также позиция Путина противоречит заявленному Трампом желанию как можно быстрее "прекратить конфликт". При этом успехи российских захватчиков в восточных регионах Украины являются медленными и обходятся большой ценой.

"Украина и Россия ведут непубличные переговоры в Катаре о правилах защиты ядерных объектов от нападений", — отметили в издании.

Реакция украинской стороны

В то же время украинские чиновники, которые в курсе хода переговоров, заявили, что единственные переговоры между Киевом и Москвой пока ограничиваются обменом пленными и возвращением депортированных детей.

В то же время россияне стремятся к сохранению фактического контроля над почти 20% захваченных территорий Украины, включая Крым. При этом Москва якобы открыта к "определенному обмену территориями.

В свою очередь основательница консалтинговой компании R.Politik и старший научный сотрудник Евразийского центра Carnegie Russia Татьяна Становая отметила, что позиция Москвы относительно заявки Украины на вступление в НАТО и ее разоружения является "непоколебимой".

"Вопрос территорий не является главной проблемой конфликта. Это имеет гораздо более широкий контекст, который, видимо, до сих пор не полностью понятен на Западе", — сказала эксперт.

Ранее мы писали, что Путин хочет продолжения войны с Украиной и желает развалить НАТО. В то же время аналитики ISW оценили готовность России к переговорам с Трампом. Там считают, что это не приведет к полноценному и устойчивому миру.