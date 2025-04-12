На боці РФ воюють понад 100 китайців — деталі від Reuters

ЗМІ дізнались, скільки китайців воює проти України на боці РФ
На боці російських військ в Україні воюють понад сто громадян Китаю. Вони долучилися до армії РФ, як найманці та не мають прямого зв'язку з урядом КНР.
Про це пише Reuters у суботу, 12 квітня.
Участь китайців у війні
У матеріалі з посиланням на джерела серед американських чиновників йдеться, що китайські найманці в російській армії, ймовірно, не мають прямого зв'язку з урядом Китаю.
Водночас китайські військові офіцери перебували в тилу Росії зі схвалення Пекіна, аби "винести тактичні уроки" з війни. Очільник сил США в Індо-Тихоокеанському регіоні адмірал Семюел Папаро підтвердив захоплення у полон військовими України двох китайських солдатів.
Нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, є інформація про 155 громадян Китаю, які воюють на боці Росії. Натомість у КНР назвали ці заяви "безвідповідальними" та сказали, що країна не є стороною війни.
За словами американських джерел, китайські найманці мають мінімальну підготовку і не зможуть вплинути на військові операції Росії.
Як зазначив співробітник західної розвідки, офіцери "перебувають там абсолютно з дозволу Пекіна".
Нагадаємо, під час виступу на засіданні у форматі "Рамштайн" Зеленський заявив, що Росія покриває дефіцит військ найманцями з Китаю.
Також президент нещодавно показав відео з допиту китайських полонених.
Раніше один із них зізнався, аби потрапити до армії РФ та на війну він заплатив 300 тисяч рублів.
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