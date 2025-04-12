На стороне РФ воюют более 100 китайцев - детали от Reuters

Пленный солдат Китая. Фото: СБУ

На стороне российских войск в Украине воюют более ста граждан Китая. Они присоединились к армии РФ, как наемники и не имеют прямой связи с правительством КНР.

Об этом пишет Reuters в субботу, 12 апреля.

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В материале со ссылкой на источники среди американских чиновников говорится, что китайские наемники в российской армии, вероятно, не имеют прямой связи с правительством Китая.

В то же время китайские военные офицеры находились в тылу России с одобрения Пекина, чтобы "извлечь тактические уроки" из войны. Глава сил США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Сэмюэл Папаро подтвердил захват в плен военными Украины двух китайских солдат.

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть информация о 155 гражданах Китая, которые воюют на стороне России. Зато в КНР назвали эти заявления "безответственными" и сказали, что страна не является стороной войны.

По словам американских источников, китайские наемники имеют минимальную подготовку и не смогут повлиять на военные операции России. Как отметил сотрудник западной разведки, офицеры "находятся там абсолютно с разрешения Пекина".

Напомним, во время выступления на заседании в формате "Рамштайн" Зеленский заявил, что Россия покрывает дефицит войск наемниками из Китая.

Также президент недавно показал видео с допроса китайских пленных.

Ранее один из них признался, чтобы попасть в армию РФ и на войну он заплатил 300 тысяч рублей.