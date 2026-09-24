Погода в Україні на 24 вересня: детальний прогноз від синоптиків

Дощ та холод. Фото: УНІАН

У четвер, 24 вересня, Україну накриє негода зі зливами, грозами та штормовим вітром до 20 м/с, через що подекуди було оголошено жовтий рівень небезпеки. Найбільше похолодає на півночі та в центрі, де стовпчики термометрів опустяться до позначок на рівні +10...+13°C. Втім потепління повернеться в країну не раніше кінця тижня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані синоптиків.

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Погода в Україні 24 вересня

За прогнозом Укргідрометцентру, значні опади охоплять Київську та Чернігівську області, які вночі поширяться на більшість центральних регіонів. Без дощів буде у Вінницькій області.

Температурна карта України 24 вересня. Фото: Метеопост

Також країною пронесеться південно-західний та західний вітер, який на Лівобережжі сягатиме 15-20 м/с.

Синоптикиня Наталка Діденко уточнює, що сильні дощі накриють переважно північ та центр країни. Водночас у південних та східних областях опади матимуть помірний характер і чергуватимуться з проясненнями, а в західній частині суттєвих дощів взагалі не передбачається.

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Негода принесе відчутне похолодання, яке найсильніше відчують жителі центральних і північних областей. У цих регіонах денний максимум становитиме лише +10...+13°C. На решті території України збережеться більш комфортний температурний режим у межах +14...+19°C.

Карта температур по областях на 24 вересня. Фото: Укргідрометцетнр

Погода в Києві та Київській області 24 вересня

Безпосередньо по Київській області повітря вночі охолоне до +6...+11°C, а вдень прогріється до +11...+16°C. Протягом доби на Київщині очікується хмарність, значні опади, місцями гримітимуть грози, швидкість вітру становитиме 7-12 м/с.

Також Наталка Діденко попередила, що в Києві затяжна злива розпочнеться ще напередодні ввечері, триватиме вночі та вранці четверга, і лише вдень 24 вересня опади дещо підуть на спад.

Температурні показники у столиці вночі становитимуть +8...+10°C, а вдень, за даними Гідрометцентру, очікується +13...+15°C.

Водночас період негоди в Україні триватиме недовго. Вже з 25 та 26 вересня українці відчують потепління та побачать ясне сонячне небо.

Новини.LIVE писали про те, що синоптики прогнозують, що зима 2026–2027 років у Європі загалом буде теплішою за норму. В Україні грудень і лютий очікуються помірними, але найсильніші хвилі морозів та снігопадів припадуть на січень.

Жовтень в Україні в 2026 році також буде дещо теплішим за середні багаторічні показники приблизно на 1-2 градуси. Утім, погода залишатиметься нестабільною: у другій половині місяця прогнозують різкі похолодання та нічні заморозки.

Водночас у Карпатах зимова погода вже настала. Ще 22 вересня на горі Піп Іван температура впала нижче нуля, через що рятувальники закликали туристів ретельно планувати походи та обов'язково брати теплий одяг. Також рятувальники показали фото засніженої вершини.