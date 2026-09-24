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Главная Новости дня Ливни, шквалы и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Ливни, шквалы и похолодание: прогноз погоды на сегодня

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24 сентября 2026 08:44
Погода в Украине на 24 сентября: подробный прогноз от синоптиков
Дождь и холод. Фото: УНИАН

В четверг, 24 сентября, Украину накроет непогода с ливнями, грозами и штормовым ветром до 20 м/с, из-за чего в некоторых местах был объявлен желтый уровень опасности. Больше всего похолодает на севере и в центре, где столбики термометров опустятся до отметки +10...+13 °C. Впрочем, потепление вернется в страну не раньше конца недели.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные синоптиков.

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Погода в Украине 24 сентября

По прогнозу Укргидрометцентра, значительные осадки охватят Киевскую и Черниговскую области, которые ночью распространятся на большинство центральных регионов. Без дождей будет в Винницкой области.

Погода в Україні
Температурная карта Украины 24 сентября. Фото: Метеопост

Также по стране пронесется юго-западный и западный ветер, который на Левобережье будет достигать 15-20 м/с.

Синоптик Наталья Диденко уточняет, что сильные дожди охватят преимущественно север и центр страны. В то же время в южных и восточных областях осадки будут умеренными и будут чередоваться с прояснениями, а в западной части значительных дождей вообще не предвидится.

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Непогода принесет ощутимое похолодание, которое сильнее всего почувствуют жители центральных и северных областей. В этих регионах дневной максимум составит всего +10...+13 °C. На остальной территории Украины сохранится более комфортный температурный режим в пределах +14...+19 °C.

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Карта температур по областям на 24 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области 24 сентября

В Киевской области воздух ночью охладится до +6...+11 °C, а днем прогреется до +11...+16 °C. В течение суток в Киевской области ожидается облачность, значительные осадки, местами будут греметь грозы, скорость ветра составит 7–12 м/с.

Также Наталья Диденко предупредила, что в Киеве затяжной ливень начнётся ещё накануне вечером, продлится ночью и утром в четверг, и только днём 24 сентября осадки несколько пойдут на спад.

Температура в столице ночью составит +8...+10 °C, а днём, по данным Гидрометцентра, ожидается +13...+15 °C.

В то же время период непогоды в Украине продлится недолго. Уже 25 и 26 сентября украинцы почувствуют потепление и увидят ясное солнечное небо.

Новини.LIVE писали о том, что синоптики прогнозируют, что зима 2026–2027 годов в Европе в целом будет теплее нормы. В Украине декабрь и февраль ожидаются умеренными, но самые сильные волны морозов и снегопадов придутся на январь.

Октябрь в Украине в 2026 году также будет несколько теплее средних многолетних показателей примерно на 1–2 градуса. Впрочем, погода останется нестабильной: во второй половине месяца прогнозируются резкие похолодания и ночные заморозки.

В то же время в Карпатах уже наступила зимняя погода. Еще 22 сентября на горе Пип-Иван температура опустилась ниже нуля, из-за чего спасатели призвали туристов тщательно планировать походы и обязательно брать с собой теплую одежду. Также спасатели показали фото заснеженной вершины.

Укргидрометцентр похолодание Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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