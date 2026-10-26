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Педагог і письменник Діма Зіцер заявив, що для того, щоб діти за кордоном залишалися українцями, батькам насамперед потрібно починати з себе. Він наголосив, що зв’язок дитини з Україною формується через повсякденне життя родини, а саме — мову, їжу, свята, спілкування з рідними та друзями.

Про це Зіцер розповів в інтерв’ю Новини.LIVE.

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Як зробити так, щоб діти за кордоном залишалися українцями

Коментуючи цю тему, Діма Зіцер радить батькам для початку визначити, що для них особисто означає бути українцями і як це проявляється вдома. Зокрема, йдеться про те, які свята сім’я відзначає, що готує, якою мовою розмовляє, як підтримує зв’язок з Україною. За словами педагога, усе це є частиною досвіду дитини.

Він підкреслив, що сімейна культура залишається у теплих спогадах. Причому приклад, коли доросла людина хоче скуштувати борщ, приготований мамою, якраз і випливає з цього щоденного досвіду.

Водночас Зіцер застерігає від примусу та перевантаження. Він пояснив, що якщо дитина виснажується через одночасне навчання в українській та закордонній школах, усе українське може почати асоціюватися в неї з тягарем і викликати опір. Зберігаючи зв’язок з Україною, важливо прислухатися до самої дитини.

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"Хочете, щоб діти були українцями — будьте українцями. Будьте українцями, не ламайте їх. Тепер, що стосується того, що хлопчик чи дівчинка поїхали з родиною, скажімо, до Британії, і мама чи тато обоє намагаються таким чином зберегти зв’язок, а дитина каже: «Я тону, я більше не можу». Ось це не найсильніша частина збереження його українськості... це скоріше перевантаження... якщо у мене український спосіб життя асоціюється з тяжкістю", — сказав Діма Зіцер.

Як повідомляли Новини.LIVE, у цьому ж інтерв’ю Зіцер заявив, що діти можуть відмовлятися йти в укриття з різних причин. Іноді вони вважають, що небезпека омине їх, оскільки раніше все обходилося без наслідків. В інших випадках така поведінка може бути спробою заперечити загрозу та психологічно відгородитися від війни.

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