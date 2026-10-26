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Головна Новини дня Зіцер: щоб діти за кордоном залишалися українцями, почніть із себе

Зіцер: щоб діти за кордоном залишалися українцями, почніть із себе

Ua ru
26 жовтня 2026 00:45
Ексклюзив
Зіцер пояснив, що мають робити батьки, аби діти за кордоном залишалися українцями instagram.com/dimazicer
instagram.com/dimazicer

Педагог і письменник Діма Зіцер заявив, що для того, щоб діти за кордоном залишалися українцями, батькам насамперед потрібно починати з себе. Він наголосив, що зв’язок дитини з Україною формується через повсякденне життя родини, а саме — мову, їжу, свята, спілкування з рідними та друзями.

Про це Зіцер розповів в інтерв’ю Новини.LIVE.

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Як зробити так, щоб діти за кордоном залишалися українцями

Коментуючи цю тему, Діма Зіцер радить батькам для початку визначити, що для них особисто означає бути українцями і як це проявляється вдома. Зокрема, йдеться про те, які свята сім’я відзначає, що готує, якою мовою розмовляє, як підтримує зв’язок з Україною. За словами педагога, усе це є частиною досвіду дитини.

Він підкреслив, що сімейна культура залишається у теплих спогадах. Причому приклад, коли доросла людина хоче скуштувати борщ, приготований мамою, якраз і випливає з цього щоденного досвіду.

Водночас Зіцер застерігає від примусу та перевантаження. Він пояснив, що якщо дитина виснажується через одночасне навчання в українській та закордонній школах, усе українське може почати асоціюватися в неї з тягарем і викликати опір. Зберігаючи зв’язок з Україною, важливо прислухатися до самої дитини.

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"Хочете, щоб діти були українцями — будьте українцями. Будьте українцями, не ламайте їх. Тепер, що стосується того, що хлопчик чи дівчинка поїхали з родиною, скажімо, до Британії, і мама чи тато обоє намагаються таким чином зберегти зв’язок, а дитина каже: «Я тону, я більше не можу». Ось це не найсильніша частина збереження його українськості... це скоріше перевантаження... якщо у мене український спосіб життя асоціюється з тяжкістю", — сказав Діма Зіцер.

Як повідомляли Новини.LIVE, у цьому ж інтерв’ю Зіцер заявив, що діти можуть відмовлятися йти в укриття з різних причин. Іноді вони вважають, що небезпека омине їх, оскільки раніше все обходилося без наслідків. В інших випадках така поведінка може бути спробою заперечити загрозу та психологічно відгородитися від війни.

Також ми писали, що, за словами демографа Елли Лібанової, чисельність населення України скоротилася до 28,5 млн осіб. За її словами, останнім часом країна втратила близько 2 млн осіб, і основною причиною стала стрімка міграція громадян.

кордон діти українці Україна культура
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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