У Мінекономіки пояснили, що змушує українців шукати заробіток за кордоном

Заступниця міністра економіки Дарія Марчак. Фото: кадр з відео

Заступниця міністра економіки Дарія Марчак назвала причини виїзду українців за кордон. За її словами, йдеться про низькі зарплати та відсутність можливостей зароблять в Україні.

Про це Дарія Марчак розповіла під час Українського жіночого конгресу, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Виїзд українців за кордон

"Очевидно, що для нас дуже важливо, щоб принаймні не було економічного чинника міграції за кордон. Тому що на безпековий, очевидно, впливає набагато більше факторів. Коли говоримо про економічний чинник, мені здається, і наша позиція, політика полягає в тому, що нам потрібно змінити взагалі економічну модель того, як ми працюємо з людьми", — зазначила Марчак.

За її словами, до початку війни була екстенсивна модель використання капіталу. Замість того, аби інвестувати в людей, інвестували в нові виробництва, а працівників без навичок змінювали.

"І це призвело до того, що перше, дуже значна кількість українців сьогодні не має джерела доходу всередині країни. І це створює економічний стимул для зовнішньої міграції. А друге — це те, що людина в Україні отримує, на жаль, набагато менше, ніж в порівняних країнах. І причина – це продуктивність праці", — каже заступниця міністра економіки.

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Ща її словами, українці, які виїжджають за кордон, зокрема до Польщі, часто починають заробляти більше та створювати більшу додану вартість, ніж ті, хто залишається в Україні. На її думку, однією з причин цього є недостатній рівень розвитку професійних навичок усередині країни.

В Україні інвестиції роботодавців у розвиток працівників поки поширені лише в окремих сегментах бізнесу. Зокрема, не всі підприємства та великі компанії приділяють достатньо уваги підвищенню кваліфікації персоналу, підтриманню його конкурентоспроможності на ринку праці та зростанню продуктивності.

За словами Марчак, ця практика ще не стала загальнопоширеною в країні, тому Україні необхідно зосередитися на двох ключових напрямах.

"Перше — це почати бачити людей всередині країни, не списувати в резерв чи в пасив людей, які живуть в Україні, жінок, які живуть в Україні, але не працюють. І друге — це дуже багато інвестувати в технології і в навички, знання", — додала вона.

Як писали Новини.LIVE, директорка Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України Елла Лібанова наголосила на демографічних ризиках, які можуть загостритися після завершення бойових дій. За її словами, наслідки скасування воєнного стану залежатимуть не лише від ситуації на фронті, а й від того, які умови для життя та працевлаштування держава зможе створити для українців.

А експерт із питань міграції, кандидат економічних наук Олексій Позняк зазначав, що українці не демонструють готовності до масового виїзду за кордон напередодні зими.