В Минэкономики объяснили, что заставляет украинцев искать заработок за границей

Заместитель министра экономики Дарья Марчак. Фото: кадр из видео

Заместитель министра экономики Дария Марчак назвала причины выезда украинцев за границу. По ее словам, речь идет о низких зарплатах и отсутствии возможностей заработать в Украине.

Об этом Дария Марчак рассказала во время Украинского женского конгресса, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Выезд украинцев за границу

"Очевидно, что для нас очень важно, чтобы, по крайней мере, не было экономического фактора миграции за границу. Потому что на фактор безопасности, очевидно, влияет гораздо больше факторов. Когда мы говорим об экономическом факторе, мне кажется, и наша позиция, наша политика заключается в том, что нам нужно изменить в целом экономическую модель того, как мы работаем с людьми", — отметила Марчак.

По её словам, до начала войны существовала экстенсивная модель использования капитала. Вместо того чтобы инвестировать в людей, инвестировали в новые производства, а работников без навыков заменяли.

"И это привело к тому, что, во-первых, очень значительное количество украинцев сегодня не имеет источника дохода внутри страны. И это создает экономический стимул для внешней миграции. А во-вторых — это то, что человек в Украине получает, к сожалению, гораздо меньше, чем в сопоставимых странах. И причина — это производительность труда", — говорит заместитель министра экономики.

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По ее словам, украинцы, которые уезжают за границу, в частности в Польшу, часто начинают зарабатывать больше и создавать большую добавленную стоимость, чем те, кто остаётся в Украине. По ее мнению, одной из причин этого является недостаточный уровень развития профессиональных навыков внутри страны.

В Украине инвестиции работодателей в развитие сотрудников пока распространены лишь в отдельных сегментах бизнеса. В частности, не все предприятия и крупные компании уделяют достаточно внимания повышению квалификации персонала, поддержанию его конкурентоспособности на рынке труда и росту производительности.

По словам Марчак, эта практика еще не стала повсеместной в стране, поэтому Украине необходимо сосредоточиться на двух ключевых направлениях.

"Во-первых, нужно начать замечать людей внутри страны, не списывать со счетов людей, живущих в Украине, в том числе женщин, которые живут в Украине, но не работают. И второе — это вкладывать значительные средства в технологии, навыки и знания", — добавила она.

Как писали Новини.LIVE, директор Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Элла Либанова подчеркнула демографические риски, которые могут обостриться после завершения боевых действий. По её словам, последствия отмены военного положения будут зависеть не только от ситуации на фронте, но и от того, какие условия для жизни и трудоустройства государство сможет создать для украинцев.

А эксперт по вопросам миграции, кандидат экономических наук Алексей Позняк отмечал, что украинцы не демонстрируют готовности к массовому выезду за границу в преддверии зимы.