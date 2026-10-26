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Главная Новости дня Зицер: чтобы дети за границей оставались украинцами, начните с себя

Зицер: чтобы дети за границей оставались украинцами, начните с себя

Ua ru
26 октября 2026 00:45
Эксклюзив
Зицер объяснил, что делать родителям, чтобы дети за границей оставались украинцами instagram.com/dimazicer
instagram.com/dimazicer

Педагог и писатель Дима Зицер заявил, что для того, чтобы дети за границей оставались украинцами, родителям в первую очередь необходимо начинать с себя. Он подчеркнул, что связь ребенка с Украиной формируется через ежедневную жизнь семьи, а именно — язык, еду, праздники, общение с родными и друзьями.

Об этом Зицер сказал в интервью Новини.LIVE.

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Как сделать так, чтобы дети за границей были украинцами

Комментируя эту тему, Дима Зицер советует родителям для начала определить, что для них лично означает быть украинцами и как это проявляется дома. В частности речь о том, какие праздники семья отмечает, что готовит, на каком языке говорит, как поддерживает связь с Украиной. По словам педагога, все это является частью опыта ребенка.

Он подчеркнул, что семейная культура остается в теплых воспоминаниях. Причем пример, когда взрослый человек хочет попробовать борщ, приготовленный мамой, как раз и вырастает из этого ежедневного опыта.

В то же время Зицер предостерегает от принуждения и перегрузки. Он объяснил, что если ребенок истощается из-за одновременного обучения в украинской и зарубежной школах, все украинское может начать ассоциироваться у него с тяжестью и вызывать сопротивление. Сохраняя связь с Украиной, важно прислушиваться к самому ребенку.

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"Хотите, чтобы дети были украинцами — будьте украинцами. Будьте украинцами, не ломайте их. Теперь, что касается того, что мальчик или девочка уехали с семьей условно в Британию, и мама или папа, оба пытаются таким образом сохранить связь, а ребенок говорит: "Я тону, я больше не могу". Вот это не самая сильная часть сохранения его украинности... это скорее перегруз...если у меня украинский образ жизни ассоциируется с тяжестью", — сказал Дима Зицер.

Как сообщали Новини.LIVE, в этом же интервью Зицер заявил, что дети могут отказываться идти в укрытие по разным причинам. Иногда они считают, что опасность обойдет их стороной, поскольку в предыдущие разы все обходилось без последствий. В других случаях такое поведение может быть попыткой отрицать угрозу и психологически отгородиться от войны.

Также мы писали, что, по словам демографа Эллы Либановой, численность населения Украины сократилась до 28,5 млн человек. По ее словам, за последнее время страна потеряла около 2 млн человек, и основной причиной стала стремительная миграция граждан.

граница дети украинцы Украина культура
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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