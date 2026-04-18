Зіткнення тепловоза з поїздом: в Укрзалізниці назвали причину

Зіткнення тепловоза з поїздом: в Укрзалізниці назвали причину

Дата публікації: 18 квітня 2026 23:13
Зіткнення тепловоза з поїздом: в Укрзалізниці назвали причину
Рятувальники на місці зіткнення поїзда та тепловоза. Фото: Нацполіція Вінницької області

У суботу, 18 квітня, сталася аварія на залізничній станції на Вінниччині. Там зіткнулися пасажирський швидкісний потяг та тепловоз. Причиною став виїзд на забороняючий сигнал світлофора.

Про це повідомив директор філії "Пасажирська компанія" Укрзалізниці Олег Головащенко, передає Новини.LIVE.

Зіткнення потяга й тепловоза на Вінниччині

За словами Головащенка, у пасажирському потязі на момент зіткнення з тепловозом перебували 576 пасажирів. Всіх людей пересадили на резервний швидкісний поїзд, який прибув з Києва. Рейс 715 пришвидшили в дорозі і на кордоні.

"Попередньо можемо констатувати, що бічне зіткнення тепловоза власності приватного кар’єра сталося з вини машиніста, який виїхав на забороняючий сигнал перед пасажирським "Інтерсіті+", — повідомив Головащенко.

За попередньою інформацією, пошкоджено шість вагонів швидкісного потяга. Обійшлося без постраждалих. 

Читайте також:

За медичною допомогою звернулася одна дівчина, яка мала гостру реакцію на стрес. Їй надана медична допомога. Від госпіталізації дівчина відмовилась", — зазначив директор філії "Пасажирська компанія" Укрзалізниці.

Наразі триває ретельне розслідування. Пошкоджений поїзд оглядають спеціалісти Укрзалізниці та Hyundai Rotem. Рейси через аварію не скасовували.

Як повідомляли Новини.LIVE, пасажирський потяг "Інтерсіті+" та тепловоз зіткнулися на станції Браїлів. Вона розташована у Вінницькій області. Внаслідок інциденту люди не постраждали.

Також ми писали про те, що пасажирка народила просто у потязі, який прямував з Івано-Франківська до Черкас. Його довелося екстрено зупиняти у Фастові. Маму та новонародженого хлопчика передали медикам.

Укрзалізниця Вінницька область потяг
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
