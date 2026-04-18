Столкновение тепловоза с поездом: в Укрзализныце назвали причину

Спасатели на месте столкновения поезда и тепловоза. Фото: Нацполиция Винницкой области

В субботу, 18 апреля, произошла авария на железнодорожной станции в Винницкой области. Там столкнулись пассажирский скоростной поезд и тепловоз. Причиной стал выезд на запрещающий сигнал светофора.

Об этом сообщил директор филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци Олег Головащенко, передает Новини.LIVE.

Столкновение поезда и тепловоза в Винницкой области

По словам Головащенко, в пассажирском поезде на момент столкновения с тепловозом находились 576 пассажиров. Всех людей пересадили на резервный скоростной поезд, который прибыл из Киева. Рейс 715 ускорили в пути и на границе.

"Предварительно можем констатировать, что боковое столкновение тепловоза собственности частного карьера произошло по вине машиниста, который выехал на запрещающий сигнал перед пассажирским "Интерсити+", — сообщил Головащенко.

По предварительной информации, повреждены шесть вагонов скоростного поезда. Обошлось без пострадавших.

За медицинской помощью обратилась одна девушка, которая имела острую реакцию на стресс. Ей оказана медицинская помощь. От госпитализации девушка отказалась", — отметил директор филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци.

Сейчас продолжается тщательное расследование. Поврежденный поезд осматривают специалисты Укрзализныци и Hyundai Rotem. Рейсы из-за аварии не отменяли.

Как сообщали Новини.LIVE, пассажирский поезд "Интерсити+" и тепловоз столкнулись на станции Браилов. Она расположена в Винницкой области.

