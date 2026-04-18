Главная Новости дня Столкновение тепловоза с поездом: в Укрзализныце назвали причину

Столкновение тепловоза с поездом: в Укрзализныце назвали причину

Дата публикации 18 апреля 2026 23:13
Спасатели на месте столкновения поезда и тепловоза. Фото: Нацполиция Винницкой области

В субботу, 18 апреля, произошла авария на железнодорожной станции в Винницкой области. Там столкнулись пассажирский скоростной поезд и тепловоз. Причиной стал выезд на запрещающий сигнал светофора.

Об этом сообщил директор филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци Олег Головащенко, передает Новини.LIVE.

Столкновение поезда и тепловоза в Винницкой области

По словам Головащенко, в пассажирском поезде на момент столкновения с тепловозом находились 576 пассажиров. Всех людей пересадили на резервный скоростной поезд, который прибыл из Киева. Рейс 715 ускорили в пути и на границе.

"Предварительно можем констатировать, что боковое столкновение тепловоза собственности частного карьера произошло по вине машиниста, который выехал на запрещающий сигнал перед пассажирским "Интерсити+", — сообщил Головащенко.

По предварительной информации, повреждены шесть вагонов скоростного поезда. Обошлось без пострадавших.

Читайте также:

За медицинской помощью обратилась одна девушка, которая имела острую реакцию на стресс. Ей оказана медицинская помощь. От госпитализации девушка отказалась", — отметил директор филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци.

Сейчас продолжается тщательное расследование. Поврежденный поезд осматривают специалисты Укрзализныци и Hyundai Rotem. Рейсы из-за аварии не отменяли.

Как сообщали Новини.LIVE, пассажирский поезд "Интерсити+" и тепловоз столкнулись на станции Браилов. Она расположена в Винницкой области. В результате инцидента люди не пострадали.

Также мы писали о том, что пассажирка родила прямо в поезде, который следовал из Ивано-Франковска в Черкассы. Его пришлось экстренно останавливать в Фастове. Маму и новорожденного мальчика передали медикам.

Укрзализныця Винницкая область поезд
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

