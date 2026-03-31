Укрзализныця получила крупную партию энергооборудования от ЕС

Энергетическое оборудование и другую техническую помощь передал Европейский Союз Укрзализныце. Оборудование должно помочь обеспечить стабильное движение поездов в условиях войны. Высокая представительница ЕС Кая Каллас отметила, что такая помощь является частью более широкой программы ЕС по поддержке украинской железной дороги.

Об этом сообщает журналистка Анастасия Жиденко Новини.LIVE во вторник, 31 марта.

Помощь для Укрзализныци от ЕС

Как отметила Каллас, сегодняшняя партия помощи является частью программы, предусматривающей 1,4 тыс. евро для украинской железной дороги. Поставки ЕС включают самосвалы, экскаваторы, грузовики, прицепы, а также обычные и дополнительные генераторы.

"Мы знаем, что атаки на вашу железнодорожную инфраструктуру только усиливаются. В прошлом году было более тысячи атак — больше, чем в 2023 и 2024 годах, и их количество растет. Кроме материальной поддержки, вы имеете полную поддержку Европейского Союза в стремлении справедливости и ответственности за такие атаки", — отметила Каллас.

Глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский выразил благодарность ЕС за оказанную помощь. Кроме того, он отметил, что Украина надеется использовать технику не только для восстановления, но и для системного развития железной дороги.

"Очень символично, что мы сегодня говорим не только о восстановлении и о том, чтобы выжить. Эта поддержка еще и о развитии", — отметил Перцовский.

