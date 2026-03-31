Головна Новини дня Укрзалізниця отримала велику партію енергообладнання від ЄС

Укрзалізниця отримала велику партію енергообладнання від ЄС

Ua ru
Дата публікації: 31 березня 2026 23:33
Укрзалізниця отримала велику партію енергообладнання від ЄС
ЄС передав Укрзалізниця партію обладнання. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Енергетичне обладнання та іншу технічну допомогу передав Європейський Союз Укрзалізниці. Устаткування має допомогти забезпечити стабільний рух потягів в умовах війни. Висока представниця ЄС Кая Каллас зауважила, що така допомога є частиною ширшої програми ЄС щодо підтримки української залізниці.

Про це повідомляє журналістка Анастасія Жиденко Новини.LIVE у вівторок, 31 березня.

Допомога для Укрзалізниці від ЄС

Як зазначила Каллас, сьогоднішня партія допомоги є частиною програми, що передбачає 1,4 тис. євро для української залізниці. Поставки ЄС включають самоскиди, екскаватори, вантажівки, причепи, а також звичайні та додаткові генератори.

"Ми знаємо, що атаки на вашу залізничну інфраструктуру лише посилюються. Минулого року було понад тисячу атак — більше, ніж у 2023 і 2024 роках, і їх кількість зростає. Окрім матеріальної підтримки, ви маєте повну підтримку Європейського Союзу у прагненні справедливості та відповідальності за такі атаки", — зазначила Каллас.

Глава правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський висловив вдячність ЄС за надану допомогу. Крім того, він зазначив, що Україна сподівається використати техніку не лише для відновлення, а й для системного розвитку залізниці.

"Дуже символічно, що ми сьогодні говоримо не лише про відбудову і про те, щоб вижити. Ця підтримка ще й про розвиток", — зазначив Перцовський.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас. Під час розмови йшлося про надання кредиту для України. Крім того, обговорили вступ нашої держави в ЄС.

Також ми розповідали про те, що Кая Каллас окреслила справжні наміри Росії. Вона зауважила, що вони виходять далеко за межі Донбасу. Посадовиця наголосила, що Кремль на переговорах намагається досягти того, що йому не вдалося на полі бою.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
