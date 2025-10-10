В Україні та ЄС досі точаться суперечки на тему переходу на літній чи зимовий час

Зимовий час — коли перевести годинник і чи роблять це у Європі
У ніч з 25 на 26 жовтня 2025 року українці переведуть стрілки годинників на одну годину назад. О 4:00 ранку час буде змінено на 3:00. Ця традиція, яка триває вже понад сорок років, знову викликає дискусії: чи справді вона потрібна сучасній Україні й чи є подібна практика у Європі?
Історія переходу на зимовий та літній час
Вперше українці відчули на собі "ефект переведення стрілок" у 1981 році, коли СРСР приєднався до світової практики економії електроенергії. Після здобуття незалежності Україна зберегла цей порядок, хоча неодноразово намагалася його скасувати.
А що європейці?
Більшість країн ЄС досі переводять годинники, хоча ще у 2019 році Європарламент проголосував за відмову від цієї практики. Остаточного рішення немає, і держави-члени залишаються розділеними: одні вважають перехід корисним, інші — шкідливим.
Аргументи "за" і "проти"
За: економія енергії, більше світлого часу ввечері, зниження аварійності на дорогах.
Проти: стрес для організму, порушення сну, сумнівна економічна ефективність у сучасних умовах.
Організм людини не любить різких змін. Навіть одна година може вплинути на працездатність і самопочуття, кажуть лікарі-сомнологи. А деякі економісти вважають, що у масштабах країни ефект від економії електроенергії нині мінімальний, але синхронізація з Європою залишається важливою.
Чи відмовиться Україна від переведення годинників?
У Верховній Раді вже кілька разів розглядали законопроєкти про скасування сезонних змін часу. Проте остаточного рішення немає. Тож у 2025 році українці знову прокинуться у "новому-старому" часі.
