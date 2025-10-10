Відео
Зимовий час — коли перевести годинник і чи роблять це у Європі

Зимовий час — коли перевести годинник і чи роблять це у Європі

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 03:19
В Україні та ЄС досі точаться суперечки на тему переходу на літній чи зимовий час
Чоловік не хоче просипатись під будильник. Ілюстративне фото: pexels.com

У ніч з 25 на 26 жовтня 2025 року українці переведуть стрілки годинників на одну годину назад. О 4:00 ранку час буде змінено на 3:00. Ця традиція, яка триває вже понад сорок років, знову викликає дискусії: чи справді вона потрібна сучасній Україні й чи є подібна практика у Європі?

На ці питання відповідають Новини.LIVE.

Читайте також:

Історія переходу на зимовий та літній час

Вперше українці відчули на собі "ефект переведення стрілок" у 1981 році, коли СРСР приєднався до світової практики економії електроенергії. Після здобуття незалежності Україна зберегла цей порядок, хоча неодноразово намагалася його скасувати.

А що європейці?

Більшість країн ЄС досі переводять годинники, хоча ще у 2019 році Європарламент проголосував за відмову від цієї практики. Остаточного рішення немає, і держави-члени залишаються розділеними: одні вважають перехід корисним, інші — шкідливим.

Аргументи "за" і "проти"

За: економія енергії, більше світлого часу ввечері, зниження аварійності на дорогах.

Проти: стрес для організму, порушення сну, сумнівна економічна ефективність у сучасних умовах.

Організм людини не любить різких змін. Навіть одна година може вплинути на працездатність і самопочуття, кажуть лікарі-сомнологи. А деякі економісти вважають, що у масштабах країни ефект від економії електроенергії нині мінімальний, але синхронізація з Європою залишається важливою.

Чи відмовиться Україна від переведення годинників?

У Верховній Раді вже кілька разів розглядали законопроєкти про скасування сезонних змін часу. Проте остаточного рішення немає. Тож у 2025 році українці знову прокинуться у "новому-старому" часі.

Раніше ми розповідали, як впливає переведення годинників на здоров’я та побут. Переведення годинників навіть на одну годину має відчутний вплив на організм і щоденне життя людини.

Нагадаємо, ми писали, як підготувати організм до переведення часу.

Європейський союз історія переведення годинника зимовий час годинник
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
