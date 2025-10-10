Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зимнее время — когда перевести часы и делают ли это в Европе

Зимнее время — когда перевести часы и делают ли это в Европе

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 03:19
В Украине и ЕС до сих пор идут споры на тему перехода на летнее или зимнее время
Мужчина не хочет просыпаться под будильник. Иллюстративное фото: pexels.com

В ночь с 25 на 26 октября 2025 года украинцы переведут стрелки часов на один час назад. В 4:00 утра время будет изменено на 3:00. Эта традиция, которая длится уже более сорока лет, снова вызывает дискуссии: действительно ли она нужна современной Украине и есть ли подобная практика в Европе?

На эти вопросы отвечают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

История перехода на зимнее и летнее время

Впервые украинцы ощутили на себе "эффект перевода стрелок" в 1981 году, когда СССР присоединился к мировой практике экономии электроэнергии. После обретения независимости Украина сохранила этот порядок, хотя неоднократно пыталась его отменить.

А что европейцы?

Большинство стран ЕС до сих пор переводят часы, хотя еще в 2019 году Европарламент проголосовал за отказ от этой практики. Окончательного решения нет, и государства-члены остаются разделенными: одни считают переход полезным, другие — вредным.

Аргументы "за" и "против"

За: экономия энергии, больше светлого времени вечером, снижение аварийности на дорогах.

Против: стресс для организма, нарушение сна, сомнительная экономическая эффективность в современных условиях.

Организм человека не любит резких изменений. Даже один час может повлиять на работоспособность и самочувствие, говорят врачи-сомнологи. А некоторые экономисты считают, что в масштабах страны эффект от экономии электроэнергии сейчас минимален, но синхронизация с Европой остается важной.

Откажется ли Украина от перевода часов?

В Верховной Раде уже несколько раз рассматривали законопроекты об отмене сезонных изменений времени. Однако окончательного решения нет. Поэтому в 2025 году украинцы снова проснутся в "новом-старом" времени.

Ранее мы рассказывали, как влияет перевод часов на здоровье и быт. Перевод часов даже на один час имеет ощутимое влияние на организм и ежедневную жизнь человека.

Напомним, мы писали, как подготовить организм к переводу времени.

Европейский союз история перевод часов зимнее время часы
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации