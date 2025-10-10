В Украине и ЕС до сих пор идут споры на тему перехода на летнее или зимнее время

Мужчина не хочет просыпаться под будильник. Иллюстративное фото: pexels.com

В ночь с 25 на 26 октября 2025 года украинцы переведут стрелки часов на один час назад. В 4:00 утра время будет изменено на 3:00. Эта традиция, которая длится уже более сорока лет, снова вызывает дискуссии: действительно ли она нужна современной Украине и есть ли подобная практика в Европе?

История перехода на зимнее и летнее время

Впервые украинцы ощутили на себе "эффект перевода стрелок" в 1981 году, когда СССР присоединился к мировой практике экономии электроэнергии. После обретения независимости Украина сохранила этот порядок, хотя неоднократно пыталась его отменить.

А что европейцы?

Большинство стран ЕС до сих пор переводят часы, хотя еще в 2019 году Европарламент проголосовал за отказ от этой практики. Окончательного решения нет, и государства-члены остаются разделенными: одни считают переход полезным, другие — вредным.

Аргументы "за" и "против"

За: экономия энергии, больше светлого времени вечером, снижение аварийности на дорогах.

Против: стресс для организма, нарушение сна, сомнительная экономическая эффективность в современных условиях.

Организм человека не любит резких изменений. Даже один час может повлиять на работоспособность и самочувствие, говорят врачи-сомнологи. А некоторые экономисты считают, что в масштабах страны эффект от экономии электроэнергии сейчас минимален, но синхронизация с Европой остается важной.

Откажется ли Украина от перевода часов?

В Верховной Раде уже несколько раз рассматривали законопроекты об отмене сезонных изменений времени. Однако окончательного решения нет. Поэтому в 2025 году украинцы снова проснутся в "новом-старом" времени.

