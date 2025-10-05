Переход на зимнее время в Украине — как адаптировать организм к переводу часов

Перевод часов на зимнее время — как подготовить организм
В ночь на 26 октября Украина перейдет на зимнее время — стрелку часов переведут на один час назад. Однако организму может понадобиться время для адаптации.
Новини.LIVE рассказывают, как адаптироваться к переводу часов.
Перевод часов на зимнее время
Дважды в год перевод часов влияет на циркадные ритмы — естественные биологические циклы, управляющие сном и активностью человека. Из-за этого может меняться общее состояние здоровья.
Расстройства могут длиться несколько дней после перевода. Кроме того, в ВОЗ отмечают, что в этот период возрастает риск развития тревожности и депрессии.
Как адаптировать организм к переводу часов:
- следует ложиться спать ежедневно в одно и то же время;
- проветривать комнату перед отдыхом;
- избегать алкоголя, табака и фастфуда;
- при наличии хронических заболеваний регулярно принимать назначенные лекарства;
- значительные физические нагрузки лучше заменить легкой прогулкой перед сном;
- за час до отдыха выключать экраны и смартфоны.
Напомним, Новини.LIVE рассказывали о последствиях перевода часов. В частности, речь идет о снижении концентрации и обострении стресса.
Кроме того, нумерологи объяснили, что означает совпадение чисел на часах. Они способны предсказывать будущее.
Читайте Новини.LIVE!