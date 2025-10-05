Видео
Главная Новости дня Перевод часов на зимнее время — как подготовить организм

Перевод часов на зимнее время — как подготовить организм

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 18:33
Переход на зимнее время в Украине — как адаптировать организм к переводу часов
Часы на руке. Фото иллюстративное: Pexels

В ночь на 26 октября Украина перейдет на зимнее время — стрелку часов переведут на один час назад. Однако организму может понадобиться время для адаптации.

Новини.LIVE рассказывают, как адаптироваться к переводу часов.

Перевод часов на зимнее время

Дважды в год перевод часов влияет на циркадные ритмы — естественные биологические циклы, управляющие сном и активностью человека. Из-за этого может меняться общее состояние здоровья.

Расстройства могут длиться несколько дней после перевода. Кроме того, в ВОЗ отмечают, что в этот период возрастает риск развития тревожности и депрессии.

Как адаптировать организм к переводу часов:

  • следует ложиться спать ежедневно в одно и то же время;
  • проветривать комнату перед отдыхом;
  • избегать алкоголя, табака и фастфуда;
  • при наличии хронических заболеваний регулярно принимать назначенные лекарства;
  • значительные физические нагрузки лучше заменить легкой прогулкой перед сном;
  • за час до отдыха выключать экраны и смартфоны.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
