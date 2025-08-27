Перевод часов в Украине в 2025 году — будет ли переход на зимнее время

Зимнее время — будут ли украинцы переводить часы в октябре
Среди украинцев идет дискуссия: стоит ли переводить часы на зимнее и летнее время. В прошлом году в Верховной Раде поддержали законопроект об отмене, однако украинский лидер Владимир Зеленский не подписал его.
Будут ли в этом году украинцы переходить на зимнее время?
Из-за того что президент Украины до сих пор не подписал законопроект, все остается, как и было.
Вследствие этого в октябре гражданам придется переводить часы на зимнее время. Это делают в последнее воскресенье октября, то есть 26 числа.
В четыре утра часы переводят на час назад. Современные электронные устройства делают это автоматически.
Перевод часов
Известно, что Украина входит в перечень из 70 стран, где весной и осенью переводят часы. В то же время 120 стран мира не имеют такой практики.
Последствия перевода часов
Перевод часов, особенно дважды в год, может влиять на самочувствие человека. Чаще всего это происходит из-за нарушения внутренних биоритмов, которые трудно быстро подстроить под новый режим.
Возможные последствия:
- ощущение усталости и сонливость в течение дня;
- проблемы с засыпанием или пробуждением;
- снижение концентрации и работоспособности;
- раздражительность, перепады настроения;
- ухудшение работы сердечно-сосудистой системы у людей с хроническими заболеваниями;
- обострение стресса или тревожности.
Обычно организм приспосабливается за несколько дней, однако для чувствительных людей адаптация может длиться неделю и более.
