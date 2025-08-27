Перевод часов в Украине в 2025 году — будет ли переход на зимнее время

Часы на руке женщины. Фото: Pexels

Среди украинцев идет дискуссия: стоит ли переводить часы на зимнее и летнее время. В прошлом году в Верховной Раде поддержали законопроект об отмене, однако украинский лидер Владимир Зеленский не подписал его.

Новини.LIVE рассказывают о переводе часов в Украине.

Будут ли в этом году украинцы переходить на зимнее время?

Из-за того что президент Украины до сих пор не подписал законопроект, все остается, как и было.

Вследствие этого в октябре гражданам придется переводить часы на зимнее время. Это делают в последнее воскресенье октября, то есть 26 числа.

В четыре утра часы переводят на час назад. Современные электронные устройства делают это автоматически.

Часы. Фото: Pexels

Перевод часов

Известно, что Украина входит в перечень из 70 стран, где весной и осенью переводят часы. В то же время 120 стран мира не имеют такой практики.

Последствия перевода часов

Перевод часов, особенно дважды в год, может влиять на самочувствие человека. Чаще всего это происходит из-за нарушения внутренних биоритмов, которые трудно быстро подстроить под новый режим.

Возможные последствия:

ощущение усталости и сонливость в течение дня;

проблемы с засыпанием или пробуждением;

снижение концентрации и работоспособности;

раздражительность, перепады настроения;

ухудшение работы сердечно-сосудистой системы у людей с хроническими заболеваниями;

обострение стресса или тревожности.

Обычно организм приспосабливается за несколько дней, однако для чувствительных людей адаптация может длиться неделю и более.

