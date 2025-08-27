Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зимнее время — будут ли украинцы переводить часы в октябре

Зимнее время — будут ли украинцы переводить часы в октябре

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 23:51
Перевод часов в Украине в 2025 году — будет ли переход на зимнее время
Часы на руке женщины. Фото: Pexels

Среди украинцев идет дискуссия: стоит ли переводить часы на зимнее и летнее время. В прошлом году в Верховной Раде поддержали законопроект об отмене, однако украинский лидер Владимир Зеленский не подписал его.

Новини.LIVE рассказывают о переводе часов в Украине.

Реклама
Читайте также:

Будут ли в этом году украинцы переходить на зимнее время?

Из-за того что президент Украины до сих пор не подписал законопроект, все остается, как и было.

Вследствие этого в октябре гражданам придется переводить часы на зимнее время. Это делают в последнее воскресенье октября, то есть 26 числа.

В четыре утра часы переводят на час назад. Современные электронные устройства делают это автоматически.

Переведення годинників в Україні 2025
Часы. Фото: Pexels

Перевод часов

Известно, что Украина входит в перечень из 70 стран, где весной и осенью переводят часы. В то же время 120 стран мира не имеют такой практики.

Последствия перевода часов

Перевод часов, особенно дважды в год, может влиять на самочувствие человека. Чаще всего это происходит из-за нарушения внутренних биоритмов, которые трудно быстро подстроить под новый режим.

Возможные последствия:

  • ощущение усталости и сонливость в течение дня;
  • проблемы с засыпанием или пробуждением;
  • снижение концентрации и работоспособности;
  • раздражительность, перепады настроения;
  • ухудшение работы сердечно-сосудистой системы у людей с хроническими заболеваниями;
  • обострение стресса или тревожности.

Обычно организм приспосабливается за несколько дней, однако для чувствительных людей адаптация может длиться неделю и более.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, где лучше ставить часы дома, чтобы не навлечь на себя несчастье.

Ранее мы рассказывали, что означает, когда на часах увидел число 11:11.

украинцы Украина зима октябрь перевод часов часы
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации