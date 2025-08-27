Переведення годинника в Україні 2025 року — чи буде перехід на зимовий час

Годинник на руці жінки. Фото: Pexels

Серед українців триває дискусія: чи варто переводити годинник на зимовий та літній час. Минулого року в Верховній Раді підтримали законопроєкт про скасування, однак український лідер Володимир Зеленський не підписав його.

Новини.LIVE розповідають про переведення годинників в Україні.

Чи будуть цього року українці переходити на зимовий час?

Через те що Президент України досі не підписав законопроєкт, все залишається, як і було.

Внаслідок цього у жовтні громадянам доведеться переводити годинники на зимовий час. Це роблять в останню неділю жовтня, тобто 26 числа.

О четвертій ранку годинник переводять на годину назад. Сучасні електронні пристрої роблять це автоматично.

Годинник. Фото: Pexels

Переведення годинників

Відомо, що Україна входить до переліку з 70 країн, де навесні та восени переводять годинники. Водночас 120 країн світу не мають такої практики.

Наслідки переведення годинників

Переведення годинників, особливо двічі на рік, може впливати на самопочуття людини. Найчастіше це відбувається через порушення внутрішніх біоритмів, які важко швидко підлаштувати під новий режим.

Можливі наслідки:

відчуття втоми та сонливість протягом дня;

проблеми із засинанням або пробудженням;

зниження концентрації та працездатності;

дратівливість, перепади настрою;

погіршення роботи серцево-судинної системи у людей із хронічними захворюваннями;

загострення стресу чи тривожності.

Зазвичай організм пристосовується за кілька днів, однак для чутливих людей адаптація може тривати тиждень і більше.

