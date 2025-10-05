Відео
Україна
Головна Новини дня Переведення годинників на зимовий час — як підготувати організм

Переведення годинників на зимовий час — як підготувати організм

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 18:33
Перехід на зимовий час в Україні — як адаптувати організм до переведення годинників
Годинник на руці. Фото ілюстративне: Pexels

У ніч на 26 жовтня Україна перейде на зимовий час — стрілку годинника переведуть на одну годину назад. Однак організму може знадобитися час для адаптації.

Новини.LIVE розповідають, як адаптуватися до переведення годинників.

Читайте також:

Переведення годинників на зимовий час

Двічі на рік переведення годинника впливає на циркадні ритми — природні біологічні цикли, що керують сном і активністю людини. Через це може змінюватися загальний стан здоров’я.

Розлади можуть тривати декілька днів після переведення. Крім того, у ВООЗ наголошують, що у цей період зростає ризик розвитку тривожності та депресії.

Як адаптувати організм до переведення годинників:

  • слід лягати спати щодня в один і той самий час;
  • провітрювати кімнату перед відпочинком;
  • уникати алкоголю, тютюну й фастфуду;
  • при наявності хронічних захворювань регулярно приймати призначені ліки;
  • значні фізичні навантаження краще замінити легкою прогулянкою перед сном;
  • за годину до відпочинку вимикати екрани та смартфони.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали про наслідки переведення годинників. Зокрема, йдеться про зниження концентрації та загострення стресу.

Крім того, нумерологи пояснили, що означає збіг чисел на годиннику. Вони здатні пророкувати майбутнє.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
