Перехід на зимовий час в Україні — як адаптувати організм до переведення годинників

У ніч на 26 жовтня Україна перейде на зимовий час — стрілку годинника переведуть на одну годину назад. Однак організму може знадобитися час для адаптації.

Переведення годинників на зимовий час

Двічі на рік переведення годинника впливає на циркадні ритми — природні біологічні цикли, що керують сном і активністю людини. Через це може змінюватися загальний стан здоров’я.

Розлади можуть тривати декілька днів після переведення. Крім того, у ВООЗ наголошують, що у цей період зростає ризик розвитку тривожності та депресії.

Як адаптувати організм до переведення годинників:

слід лягати спати щодня в один і той самий час;

провітрювати кімнату перед відпочинком;

уникати алкоголю, тютюну й фастфуду;

при наявності хронічних захворювань регулярно приймати призначені ліки;

значні фізичні навантаження краще замінити легкою прогулянкою перед сном;

за годину до відпочинку вимикати екрани та смартфони.

