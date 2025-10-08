Переход на зимнее время в Украине — когда переводить часы

Часы. Фото: Freepik

Украинцы готовятся к традиционному переходу на зимнее время — стрелки часов следует перевести на один час назад в ночь на 26 октября 2025 года. Это важно учесть при планировании поездок и настройке устройств.

Когда переводить часы на зимнее время

В течение многих лет Украина дважды в год переводит время - с зимнего на летнее и обратно. Эта традиция введена для экономии электроэнергии и распространена во многих странах.

В прошлом году Кабинет министров отменил перевод часов, однако президент Владимир Зеленский не подписал соответствующий законопроект, поэтому процедура остается в силе. Согласно традиции, зимнее время считается "настоящим" для Украины, поэтому осенью стрелки часов переводят на один час назад.

В 2025 году переход состоится в ночь с субботы на воскресенье, 26 октября, в 4:00 утра по киевскому времени. Сразу после 3:59 часы переведут на 3:00.

Эксперты советуют особенно внимательно учитывать перевод времени при планировании поездок поездами или автобусами, ведь час прибытия учитывает изменение времени. Механические часы нужно настраивать вручную, тогда как современные гаджеты, такие как смартфоны, компьютеры и ноутбуки, обычно меняют время автоматически.

Пока неизвестно, будет ли это последний переход на зимнее время в Украине. Если закон об отмене сезонного перевода вступит в силу, в следующем году страна может остаться на летнем времени без возврата стрелок назад.

