Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина переходит на зимнее время — когда переводить часы

Украина переходит на зимнее время — когда переводить часы

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 02:30
Переход на зимнее время в Украине — когда переводить часы
Часы. Фото: Freepik

Украинцы готовятся к традиционному переходу на зимнее время — стрелки часов следует перевести на один час назад в ночь на 26 октября 2025 года. Это важно учесть при планировании поездок и настройке устройств.

Новини.LIVE рассказывают, как правильно перевести часы.

Реклама
Читайте также:

Когда переводить часы на зимнее время

В течение многих лет Украина дважды в год переводит время - с зимнего на летнее и обратно. Эта традиция введена для экономии электроэнергии и распространена во многих странах.

В прошлом году Кабинет министров отменил перевод часов, однако президент Владимир Зеленский не подписал соответствующий законопроект, поэтому процедура остается в силе. Согласно традиции, зимнее время считается "настоящим" для Украины, поэтому осенью стрелки часов переводят на один час назад.

В 2025 году переход состоится в ночь с субботы на воскресенье, 26 октября, в 4:00 утра по киевскому времени. Сразу после 3:59 часы переведут на 3:00.

Эксперты советуют особенно внимательно учитывать перевод времени при планировании поездок поездами или автобусами, ведь час прибытия учитывает изменение времени. Механические часы нужно настраивать вручную, тогда как современные гаджеты, такие как смартфоны, компьютеры и ноутбуки, обычно меняют время автоматически.

Пока неизвестно, будет ли это последний переход на зимнее время в Украине. Если закон об отмене сезонного перевода вступит в силу, в следующем году страна может остаться на летнем времени без возврата стрелок назад.

Ранее мы рассказывали, какие последствия в переводе часов могут почувствовать украинцы.

А также предлагаем полезные советы, как подготовить организм к переводу времени.

зима перевод часов зимнее время время часы
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации