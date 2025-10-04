Перехід на зимовий час 2025 — що зміниться

Перехід на зимовий час в Україні — що необхідно знати
В Україні й цього року відбудеться традиційний перехід на зимовий час наприкінці жовтня. Хоча питання скасування сезонного переведення годинників обговорюють, остаточного рішення поки що немає.
Перехід на зимовий час в Україні у 2025 році — що відомо
Отже, цьогоріч Україна знову перейде на зимовий час наприкінці жовтня 2025 року. Попри дискусії щодо відмови від переведення годинників, рішення про його скасування ще не ухвалене.
Як відомо, що в Україні переведення годинників відбувається на основі Постанови КМУ № 509 про порядок обчислення часу на території України з 1996 року. За нею, переведення часу на зимовий і літній відбувається відповідно в останню неділю жовтня й останню неділю березня. Частково це пов’язано із тим, як швидко темніє влітку та взимку, частково — із радянською спадщиною.
Перехід на зимовий час 2025 — коли українці переводять годинники
Стандартний час EET (UTC+2), який в Україні називають "зимовим", вводиться в останню неділю жовтня — у 2025 році це ніч на 26 жовтня, коли о 04:00 за київським часом годинники переводять на одну годину назад — на 03:00.
Східноєвропейський літній час EEST (UTC+3), що на годину випереджає EET, запроваджується в останню неділю березня. Це було 30 березня 2025 року і, за чинними правилами, буде 29 березня 2026 року, якщо нічого не зміниться.
Зауважимо, що в Україні з 2020 року готували закон про скасування переходу на зимовий і літній час. У 2024 році Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт №4201, яким більше не буде переведення годинника. Проте, за законами України, для того, щоб такі зміни вступили в дію необхідно, щоб законопроєкт підписав Президент України. З 2024 року він перебуває на підписі президента і не є чинним.
Допоки закон не діє, перехід на зимовий і літній час продовжується. Таким чином зберігається світловий день взимку.
Україна переходить на зимовий час — як адаптуватися
За інформацією МОЗ, науковці відзначають, що сезонне переведення годинників двічі на рік впливає на циркадні ритми людини — природні біологічні цикли, які регулюють зміну сну та активності. Це, своєю чергою, може позначатися на загальному стані здоров’я.
У відомстві пояснюють, що розлади сну після переведення часу здатні тривати кілька днів і особливо негативно позначаються на тих, хто вже має проблеми зі сном. Дослідження Всесвітньої організації охорони здоров’я підтверджують: у цей період зростає ризик розвитку тривожності та депресії.
Щоб легше адаптуватися до переведення годинників на зимовий час, лікарі радять дотримуватися здорових звичок:
- лягати спати в один і той самий час;
- провітрювати приміщення для сну;
- відмовитися від алкоголю, тютюну та фастфуду;
- регулярно приймати ліки при хронічних захворюваннях;
- уникати значних фізичних навантажень перед відпочинком, замінюючи їх на легку прогулянку;
- за годину до сну вимикати екрани та смартфони.
