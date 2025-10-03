Зимовий час 2025 - коли переводити годинник

Перехід на зимний час в Україні. Фото: depositphotos.com

У ніч із суботи на неділю, 26 жовтня, в Україні відбудеться перехід на зимовий час. Таким чином доба автоматично збільшиться на годину.

Коли саме потрібно перевести на годину назад — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Перехід на зимовий час

О 4-й ранку годинники потрібно буде перевести на годину назад.

Вперше перехід на літній і зимовий час запровадили у Великій Британії ще в 1908 році, аби заощаджувати електроенергію та ефективніше розподіляти її використання протягом доби.

В Україні вже багато років перехід на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня, а на літній — в останню неділю березня.

Переведення годинників в Україні регулюється постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Раніше Новини.LIVE розповіли, як адаптуватися до переходу на зимовий час.

А до цього повідомлялось, що минулого року в Верховній Раді підтримали законопроєкт про скасування, однак український лідер Володимир Зеленський не підписав його.