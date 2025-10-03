Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Переход на зимнее время — когда переводить часы в этом году

Переход на зимнее время — когда переводить часы в этом году

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 17:27
Зимнее время 2025 - когда переводить часы
Переход на зимнее время в Украине. Фото: depositphotos.com

В ночь с субботы на воскресенье, 26 октября, в Украине состоится переход на зимнее время. Таким образом сутки автоматически увеличатся на час.

Когда именно нужно перевести на час назад — читайте в материале Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Переход на зимнее время

В 4 утра часы нужно будет перевести на час назад.

Впервые переход на летнее и зимнее время ввели в Великобритании еще в 1908 году, чтобы экономить электроэнергию и эффективнее распределять ее использование в течение суток.

В Украине уже много лет переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября, а на летнее — в последнее воскресенье марта.

Перевод часов в Украине регулируется постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Ранее Новини.LIVE рассказали, как адаптироваться к переходу на зимнее время.

А до этого сообщалось, что в прошлом году в Верховной Раде поддержали законопроект об отмене, однако украинский лидер Владимир Зеленский не подписал его.

зима перевод часов зимнее время время часы
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации