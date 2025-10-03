Зимнее время 2025 - когда переводить часы

Переход на зимнее время в Украине. Фото: depositphotos.com

В ночь с субботы на воскресенье, 26 октября, в Украине состоится переход на зимнее время. Таким образом сутки автоматически увеличатся на час.

Когда именно нужно перевести на час назад — читайте в материале Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Переход на зимнее время

В 4 утра часы нужно будет перевести на час назад.

Впервые переход на летнее и зимнее время ввели в Великобритании еще в 1908 году, чтобы экономить электроэнергию и эффективнее распределять ее использование в течение суток.

В Украине уже много лет переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября, а на летнее — в последнее воскресенье марта.

Перевод часов в Украине регулируется постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Ранее Новини.LIVE рассказали, как адаптироваться к переходу на зимнее время.

А до этого сообщалось, что в прошлом году в Верховной Раде поддержали законопроект об отмене, однако украинский лидер Владимир Зеленский не подписал его.