Переход на зимнее время в Украине — что необходимо знать

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 18:49
Переход на зимнее время 2025 — что изменится
Девушка держит часы в руках. Иллюстративное фото: Freepik

В Украине и в этом году состоится традиционный переход на зимнее время в конце октября. Хотя вопрос отмены сезонного перевода часов обсуждают, окончательного решения пока нет.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Переход на зимнее время в Украине в 2025 году — что известно

Итак, в этом году Украина снова перейдет на зимнее время в конце октября 2025 года. Несмотря на дискуссии об отказе от перевода часов, решение о его отмене еще не принято.

Как известно, что в Украине перевод часов происходит на основе Постановления КМУ № 509 о порядке исчисления времени на территории Украины с 1996 года. Согласно ему, перевод времени на зимнее и летнее происходит соответственно в последнее воскресенье октября и последнее воскресенье марта. Частично это связано с тем, как быстро темнеет летом и зимой, частично — с советским наследием.

Перхід на зимовий час
Мужчина держит часы. Иллюстративное фото: Freepik

Переход на зимнее время 2025 — когда украинцы переводят часы

Стандартное время EET (UTC+2), которое в Украине называют "зимним", вводится в последнее воскресенье октября — в 2025 году это ночь на 26 октября, когда в 04:00 по киевскому времени часы переводят на один час назад — на 03:00.

Восточноевропейское летнее время EEST (UTC+3), которое на час опережает EET, вводится в последнее воскресенье марта. Это было 30 марта 2025 года и, по действующим правилам, будет 29 марта 2026 года, если ничего не изменится.

Заметим, что в Украине с 2020 года готовили закон об отмене перехода на зимнее и летнее время. В 2024 году Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4201, которым больше не будет перевода часов. Однако, по законам Украины, для того, чтобы такие изменения вступили в действие необходимо, чтобы законопроект подписал Президент Украины. С 2024 года он находится на подписи президента и не является действующим.

Пока закон не действует, переход на зимнее и летнее время продолжается. Таким образом сохраняется световой день зимой.

Перехід на зимовий час
Женщина переводит часы. Иллюстративное фото: Freepik

Украина переходит на зимнее время — как адаптироваться

По информации Минздрава, ученые отмечают, что сезонный перевод часов дважды в год влияет на циркадные ритмы человека — естественные биологические циклы, которые регулируют смену сна и активности. Это, в свою очередь, может сказываться на общем состоянии здоровья.

В ведомстве объясняют, что расстройства сна после перевода времени способны длиться несколько дней и особенно негативно сказываются на тех, кто уже имеет проблемы со сном. Исследования Всемирной организации здравоохранения подтверждают: в этот период возрастает риск развития тревожности и депрессии.

Чтобы легче адаптироваться к переводу часов на зимнее время, врачи советуют придерживаться здоровых привычек:

  • ложиться спать в одно и то же время;
  • проветривать помещение для сна;
  • отказаться от алкоголя, табака и фастфуда;
  • регулярно принимать лекарства при хронических заболеваниях;
  • избегать значительных физических нагрузок перед отдыхом, заменяя их на легкую прогулку;
  • за час до сна выключать экраны и смартфоны.

Ранее мы информировали, когда в Украине состоится переход на зимнее время в 2025 году.

Также мы сообщали, что среди украинцев до сих пор продолжается дискуссия о том, стоит ли переводить часы на зимнее время.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
