Україна переходить на зимовий час — коли переводити годинник

Україна переходить на зимовий час — коли переводити годинник

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 02:30
Перехід на зимовий час в Україні — коли переводити годинник
Годинник. Фото: Freepik

Українці готуються до традиційного переходу на зимовий час — стрілки годинників слід буде перевести на одну годину назад у ніч на 26 жовтня 2025 року. Це важливо врахувати її при плануванні поїздок та налаштуванні пристроїв.

Новини.LIVE розповідають, як правильно перевести годинник.

Читайте також:

Коли переводити годинник на зимовий час

Протягом багатьох років Україна двічі на рік переводить час — з зимового на літній і назад. Ця традиція запроваджена для економії електроенергії і поширена в багатьох країнах.

Минулого року Кабінет міністрів скасував переведення годинників, однак президент Володимир Зеленський не підписав відповідний законопроєкт, тож процедура залишається чинною. Згідно з традицією, зимовий час вважається "справжнім" для України, тому восени стрілки годинника переводять на одну годину назад.

2025 року перехід відбудеться в ніч з суботи на неділю, 26 жовтня, о 4:00 ранку за київським часом. Одразу після 3:59 годинник переведуть на 3:00.

Експерти радять особливо уважно враховувати переведення часу при плануванні поїздок поїздами чи автобусами, адже година прибуття враховує зміну часу. Механічні годинники потрібно налаштовувати вручну, тоді як сучасні ґаджети, такі як смартфони, комп'ютери та ноутбуки, зазвичай змінюють час автоматично.

Наразі невідомо, чи буде це останній перехід на зимовий час в Україні. Якщо закон про скасування сезонного переведення набуде чинності, наступного року країна може залишитися на літньому часі без повернення стрілок назад.

Раніше ми розповідали, які наслідки у переведенні годинників можуть відчути українці.

А також пропонуємо корисні поради, як підготувати організм до переведення часу.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
