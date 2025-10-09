Видео
Україна
Видео

Переход на зимнее время — на что влияет перевод часов

Дата публикации 9 октября 2025 04:34
Переход на зимнее время в Украине — когда переводим стрелки и как это влияет на здоровье и транспорт
Перевод часов. Фото: NBC

В Украине в ночь на 26 октября для перехода на зимнее время стрелки часов переводят на один час назад. Сделать это нужно в 4:00 утра.

Новини.LIVE рассказывают, на что больше всего влияет перевод часов.

Как влияет перевод часов на здоровье и быт

Перевод часов даже на один час имеет ощутимое влияние на организм и ежедневную жизнь человека.

На что влияет?

1. На сон. Организм несколько дней "сбивается" и не понимает, когда надо ложиться или просыпаться.

Период адаптации: от двух до семи дней (иногда больше, особенно у детей, пожилых людей или тех, кто имеет проблемы со сном).

2. Сердечно-сосудистая система. Исследования показывают, что в первые дни после перевода часов увеличивается риск инфарктов и инсультов (из-за стресса для организма и недосыпа).

Также часто наблюдаются перепады давления, повышается усталость и раздражительность.

3. Безопасность на дорогах

Статистика показывает, что после перехода возрастает количество ДТП (из-за усталости водителей и смены освещения утром/вечером).

Также люди хуже реагируют и концентрируются в первые дни после смены времени.

5. Снижается производительность труда. Люди чаще опаздывают или делают ошибки.

6. Влияние на детей. У малышей смена даже на час может вызвать нарушения сна, проблемы с кормлением, перепады настроения.

7. Бытовые неудобства в быту. В частности, поезда, самолеты, автобусы меняют расписание.

Также люди часто путают, в какую сторону переводить часы.

Напомним, мы писали, как подготовить организм к переводу времени.

Также сообщалось, почему в Украине до сих пор переводят часы весной и осенью.

зима перевод часов зимнее время время часы
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
